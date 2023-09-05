На день часть Одессы останется без воды: список адресов
В связи с необходимостью проведения аварийных ремонтных работ на объектах водопровода завтра, 6 сентября, в Одессе прекратят водоснабжение. Восстановить его планируется до конца дня.
Об этом сообщает пресс-служба "Инфоксводоканала".
"Филиал "Инфоксводоканал" сообщает жителям города, руководителям предприятий и организаций, что в связи с необходимостью проведения ремонтных работ на объектах водопровода: 6 сентября 2023 года с 09:00 до 23:30 будет прекращена подача воды", — говорится в сообщении.
Где не будет воды
- Овидиопольская дорога,
- Аэропортовская,
- Подгорная,
- Базовая, ж/м "Седьмое небо",
- ЖК "Артвиль",
- рынок "7-й км".
Отметим, время восстановления водоснабжения может изменяться при проведении ремонтных работ как в большую, так и в меньшую сторону. После восстановления может потребоваться время на заполнение системы, и более отдаленные потребители или верхние этажи могут получить воду позже указанного времени.
Телефон для справок (круглосуточно):
- 0-800-307-505;
- 048-705-55-05;
- 068-905-55-05;
- 066-905-55-05;
- 093-17-00-155.
Национальной комиссии по регулированию энергетики и коммунуслуг (НКРЭКУ) дважды запретили повышать тарифы на воду. Однако на местные водоканалы это правило не распространяется, поэтому в некоторых городах цены выросли вдвое.