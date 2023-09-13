На добу частина мешканців Одеси та області залишилась без води: в чому причина

Жінка набирає воду в бюветі. Фото: Новини.LIVE

Через необхідність проведення аварійних ремонтних робіт на об'єктах водопроводу сьогодні, 13 вересня, в Одесі припинять водопостачання. Загалом постачання не буде на 9 вулицях та в 5 населених пунктах області.

Про це повідомляє пресслужба "Інфоксводоканалу".

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Де не буде води в Одесі

вул. Дальницька, усі будинки;

вул. Бугаевска, усі будинки;

вул. Колонічна, усі будинки;

вул. Бабеля, усі будинки;

вул. Радіо, усі будинки;

вул. Супутників, усі будинки;

вул. Радіальна, усі будинки;

вул. Будівельна, усі будинки;

пров. Майськ, усі будинки.

Працівники Інфоксводоканалу вже ліквідовують наслідки аварії. Водопостачання планують повернути до всіх будинків до 06:00 14 вересня.

Де не буде води в Одеській області

село Візирка, усі будинки;

село Нові Беляри, усі будинки;

місто Южне, усі будинки;

село Сичавка, усі будинки;

село Булдинка, усі будинки;

Мешканцям області постачання повернуть раніше. Воду мають увімкнути орієнтовано до 23:00 13 вересня.

Зазначимо, час відновлення водопостачання може змінюватися під час проведення ремонтних робіт як у більший, так і в менший бік. Після відновлення може також знадобитися час на заповнення системи, і більш віддалені споживачі або верхні поверхи можуть отримати воду пізніше зазначеного часу.

Телефон для довідок (цілодобово):

0-800-307-505;

048-705-55-05;

068-905-55-05;

066-905-55-05;

093-17-00-155.

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