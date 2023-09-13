На добу частина мешканців Одеси та області залишилась без води: в чому причина
Через необхідність проведення аварійних ремонтних робіт на об'єктах водопроводу сьогодні, 13 вересня, в Одесі припинять водопостачання. Загалом постачання не буде на 9 вулицях та в 5 населених пунктах області.
Про це повідомляє пресслужба "Інфоксводоканалу".
Де не буде води в Одесі
- вул. Дальницька, усі будинки;
- вул. Бугаевска, усі будинки;
- вул. Колонічна, усі будинки;
- вул. Бабеля, усі будинки;
- вул. Радіо, усі будинки;
- вул. Супутників, усі будинки;
- вул. Радіальна, усі будинки;
- вул. Будівельна, усі будинки;
- пров. Майськ, усі будинки.
Працівники Інфоксводоканалу вже ліквідовують наслідки аварії. Водопостачання планують повернути до всіх будинків до 06:00 14 вересня.
Де не буде води в Одеській області
- село Візирка, усі будинки;
- село Нові Беляри, усі будинки;
- місто Южне, усі будинки;
- село Сичавка, усі будинки;
- село Булдинка, усі будинки;
Мешканцям області постачання повернуть раніше. Воду мають увімкнути орієнтовано до 23:00 13 вересня.
Зазначимо, час відновлення водопостачання може змінюватися під час проведення ремонтних робіт як у більший, так і в менший бік. Після відновлення може також знадобитися час на заповнення системи, і більш віддалені споживачі або верхні поверхи можуть отримати воду пізніше зазначеного часу.
Телефон для довідок (цілодобово):
- 0-800-307-505;
- 048-705-55-05;
- 068-905-55-05;
- 066-905-55-05;
- 093-17-00-155.
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