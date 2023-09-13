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На сутки часть жителей Одессы и области осталась без воды: в чем причина

13 сентября 2023 11:50
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
На сутки часть жителей Одессы и области осталась без воды: в чем причина
Женщина набирает воду в бювете. Фото: Новини.LIVE
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Из-за необходимости проведения аварийных ремонтных работ на объектах водопровода сегодня, 13 сентября, в Одессе прекратят водоснабжение. В общей сложности поставки не будут на 9 улицах и в 5 населенных пунктах области.

Об этом сообщает пресс-служба "Инфоксводоканала".

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Где не будет воды в Одессе

  • ул. Дальницкая, все дома;
  • ул. Бугаевская, все дома;
  • ул. Колоническая, все дома;
  • ул. Бабеля, все дома;
  • ул. Радио, все дома;
  • ул. Спутников, все дома;
  • ул. Радиальная, все дома;
  • ул. Строительная, все дома;
  • пров. Майск, все дома.

Сотрудники Инфоксводоканала уже ликвидируют последствия аварии. Водоснабжение планируют вернуть во все дома до 06:00 14 сентября.

Где не будет воды в Одесской области

  • село Визирка, все дома;
  • село Новые Беляры, все дома;
  • город Южный, все дома;
  • село Сычавка, все дома;
  • село Булдинка, все дома;

Жителям области поставку воды вернут раньше. Воду должны включить ориентировочно до 23:00 13 сентября.

Отметим, время восстановления водоснабжения может изменяться при проведении ремонтных работ как в большую, так и в меньшую сторону. После восстановления может потребоваться время на заполнение системы, и более отдаленные потребители или верхние этажи могут получить воду позже указанного времени.

Телефон для справок (круглосуточно):

  • 0-800-307-505;
  • 048-705-55-05;
  • 068-905-55-05;
  • 066-905-55-05;
  • 093-17-00-155.

Напомним, в Украине право на жилищные субсидии обладают малообеспеченными гражданами. В некоторых случаях возможно увеличение размера пособия на оплату коммунальных услуг.

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