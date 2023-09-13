На сутки часть жителей Одессы и области осталась без воды: в чем причина
Из-за необходимости проведения аварийных ремонтных работ на объектах водопровода сегодня, 13 сентября, в Одессе прекратят водоснабжение. В общей сложности поставки не будут на 9 улицах и в 5 населенных пунктах области.
Об этом сообщает пресс-служба "Инфоксводоканала".
Где не будет воды в Одессе
- ул. Дальницкая, все дома;
- ул. Бугаевская, все дома;
- ул. Колоническая, все дома;
- ул. Бабеля, все дома;
- ул. Радио, все дома;
- ул. Спутников, все дома;
- ул. Радиальная, все дома;
- ул. Строительная, все дома;
- пров. Майск, все дома.
Сотрудники Инфоксводоканала уже ликвидируют последствия аварии. Водоснабжение планируют вернуть во все дома до 06:00 14 сентября.
Где не будет воды в Одесской области
- село Визирка, все дома;
- село Новые Беляры, все дома;
- город Южный, все дома;
- село Сычавка, все дома;
- село Булдинка, все дома;
Жителям области поставку воды вернут раньше. Воду должны включить ориентировочно до 23:00 13 сентября.
Отметим, время восстановления водоснабжения может изменяться при проведении ремонтных работ как в большую, так и в меньшую сторону. После восстановления может потребоваться время на заполнение системы, и более отдаленные потребители или верхние этажи могут получить воду позже указанного времени.
Телефон для справок (круглосуточно):
- 0-800-307-505;
- 048-705-55-05;
- 068-905-55-05;
- 066-905-55-05;
- 093-17-00-155.
Напомним, в Украине право на жилищные субсидии обладают малообеспеченными гражданами. В некоторых случаях возможно увеличение размера пособия на оплату коммунальных услуг.