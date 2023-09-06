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На дорогах спецтехніка: де в Одесі сьогодні можуть бути затори

6 вересня 2023 12:00
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Анна Мурадова
Редактор
На дорогах спецтехніка: де в Одесі сьогодні можуть бути затори
Комунальники ремонтують дороги. Фото: КП "Міські дороги"
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Сьогодні, 6 вересня, в Одесі проводять ремонтні та очисні роботи в різних районах міста. Водіїв попереджають, на яких ділянках вулиць не слід паркувати авто та де може бути ускладнений рух транспорту.

Про це повідомляє Департамент міського господарства.

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Сьогодні фахівці КП "Міські дороги" працюють на таких локаціях: 

  • вул. Малиновського — очищення дощоприймачів, промивка рукавів; 
  • Французький бульвар — очищення колектору; 
  • Хаджибейська дорога, 
  • Румунський канал — очищення канав, лотків.

"Шановні автолюбителі, не залишайте автотранспорт на решітках дощоприймачів і в безпосередній близькості до них — це ускладнює роботу спецтехніки", — йдеться в повідомленні.

Ремонтні роботи на дорогах Одеси. Фото: КП "Міські дороги"
Ремонтні роботи на дорогах Одеси. Фото: КП "Міські дороги"

Цікаво водіям 

Станом на сьогодні, 6 вересня, з'явилася нова інформація щодо перетину західного кордону України з ЄС та Молдовою. При плануванні поїздок слід ураховувати можливість нестабільної роботи електронних систем контрольних служб на пунктах пропуску. 

У серпні 2023 року українці купили 6 тис. нових авто, що майже на 47% більше, ніж у серпні минулого року. Це рекорд за весь час повномасштабного російського вторгнення. ТОП-20 нових легкових авто в Україні у серпні 2023 року дивіться в матеріалі.

Зазначимо, сьогодні в Чехії перебуває понад 300 тис. громадян України та близько 40 тис. авто на українських номерах. Місцевий Мінтранс готується до запуску спеціального реєстру транспортних засобів із державними номерними знаками України, які перебувають у цій країні.

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