На дорогах спецтехніка: де в Одесі сьогодні можуть бути затори

Комунальники ремонтують дороги. Фото: КП "Міські дороги"

Сьогодні, 6 вересня, в Одесі проводять ремонтні та очисні роботи в різних районах міста. Водіїв попереджають, на яких ділянках вулиць не слід паркувати авто та де може бути ускладнений рух транспорту.

Про це повідомляє Департамент міського господарства.

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Сьогодні фахівці КП "Міські дороги" працюють на таких локаціях:

вул. Малиновського — очищення дощоприймачів, промивка рукавів;

Французький бульвар — очищення колектору;

Хаджибейська дорога,

Румунський канал — очищення канав, лотків.

"Шановні автолюбителі, не залишайте автотранспорт на решітках дощоприймачів і в безпосередній близькості до них — це ускладнює роботу спецтехніки", — йдеться в повідомленні.

Ремонтні роботи на дорогах Одеси. Фото: КП "Міські дороги"

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