На дорогах спецтехника: где в Одессе сегодня могут быть пробки

Коммунальщики ремонтируют дороги. Фото: КП "Городские дороги"

Сегодня, 6 сентября, в Одессе проводятся ремонтные и очистные работы в разных районах города. Водителей предупреждают, на каких участках улиц не следует парковать авто и где может быть затруднено движение транспорта.

Об этом сообщает Департамент городского хозяйства.

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Сегодня специалисты КП "Городские дороги" работают на следующих локациях:

ул. Малиновского — очищение дождеприемников, промывка рукавов;

Французский бульвар — очистка коллектора;

Хаджибейская дорога,

Румынский канал — очистка канав, лотков.

"Уважаемые автолюбители, не оставляйте автотранспорт на решетках дождеприемников и в непосредственной близости к ним — это усложняет работу спецтехники", — говорится в сообщении.

Ремонтные работы по дорогам Одессы. Фото: КП "Городские дороги"

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