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На два тижні деякі мешканці Одещини залишаться без газу: перелік адрес

24 вересня 2023 14:50
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
На два тижні деякі мешканці Одещини залишаться без газу: перелік адрес
Газова плита. Фото: Новини.LIVE
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Завтра 25 вересня, в частині Одеської області відключать газ. Це сталося через ремонтні роботи на розподільних мережах. Газопостачання не буде до 9 жовтня. 

Про це повідомляє АТ "Одесагаз".

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Де не буде газу на Одещині

  • м. Березівка, 
  • смт Раухівка, 
  • с. Роздол, 
  • с. Зброжківка, 
  • с. Заводівка, 
  • с. Шевченкове, 
  • с. Вікторівка, 
  • с. Степанівка, 
  • с. Довга Балка, 
  • с. Чорногірка, 
  • с. Оленівка, 
  • с. Червоне, 
  • с. Маринове; 
  • с. Курісове, 
  • с. Каїри,
  • с. Калинівка.

"Прохання вимкнути всі газові прилади, та не користуватися газом. Орієнтовно з 9.00 год. 02.10.2023р. буде проводитись відновлення газопостачання. Для пуску газу, працівникам газового господарства необхідний обов'язковий доступ до газового обладнання всіх абонентів", — йдеться в повідомленні. 

Повыдовлення про выдключення газу. Фото: скриншот
Повыдовлення про выдключення газу. Фото: скриншот

Крім того, в компанії повідомляють, що працівникам потрібно буде надати доступ до газового обладнання. Крім того, слід реагувати на вказані порушення при їх виявлені. В іншому випадку відновлення газопостачання не відбудеться згідно "Правил безпеки систем газопостачання". Також споживачам нагадують, що самовільне відновлення газопостачання тягне за собою відповідальність.

Нагадаємо, мешканці Одеської області, які власноруч опалюють будинки, можуть отримати  безплатно або зі знижкою дрова. Пільги на придбання твердого палива передбачені для мешканців регіону, які проживають у будинках без центрального опалення.

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