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На две недели некоторые жители Одесчины останутся без газа: список адресов

24 сентября 2023 14:50
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
На две недели некоторые жители Одесчины останутся без газа: список адресов
Газовая плита. Фото: Новости.
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Завтра 25 сентября в части Одесской области отключат газ. Это произошло из-за ремонтных работ на распределительных сетях. Газоснабжение не будет до 9 октября.

Об этом сообщает АО "Одессагаз".

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Где не будет газа в Одесской области

  • г. Березовка,
  • пгт Рауховка,
  • с. Раздол,
  • с. Бровары,
  • с. Заводовка,
  • с. Шевченково,
  • с. Викторовка,
  • с. Степановка,
  • с. Длинная Балка,
  • с. Черногорка,
  • с. Оленевка,
  • с. Красное,
  • с. Мариново;
  • с. Курисово,
  • с. Каиры,
  • с. Калиновка.

"Просьба выключить все газовые приборы и не пользоваться газом. Ориентировочно с 9.00 ч. 02.10.2023г. будет проводиться восстановление газоснабжения. Для пуска газа работникам газового хозяйства необходим обязательный доступ к газовому оборудованию всех абонентов", — говорится в сообщении.

Удаление о выключении газа. Фото: скриншот
Удаление о выключении газа. Фото: скриншот

Кроме того, в компании сообщают, что работникам нужно будет предоставить доступ к газовому оборудованию. Кроме того, следует реагировать на указанные нарушения при их обнаружении. В противном случае возобновление газоснабжения не произойдет согласно "Правилам безопасности систем газоснабжения". Также потребителям напоминают, что самовольное возобновление газоснабжения влечет ответственность.

Напомним, жители Одесской области, которые собственноручно отапливают дома, могут получить бесплатно или со скидкой дрова. Льготы на приобретение твердого топлива предназначены для жителей региона, проживающих в домах без центрального отопления.

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