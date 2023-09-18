Хто на Одещині може отримати безплатні дрова на опалення

Заготівля дров. Фото: pixabay

Мешканці Одеської області, які власноруч опалюють будинки можуть отримати безплатно або зі знижкою дрова. Пільги на придбання твердого палива передбачені для мешканців регіону, які проживають у будинках без центрального опалення.

Про це йдеться у Постанові Кабміну № 373.

Читайте також:

Розмір пільг

50 % для членів родини загиблих,

знижка 75% для учасника бойових дій,

100% знижка для громадян, які набули інвалідність внаслідок війни.

"Громадяни, які відносяться до однієї з цих категорій мають проживати в будинках, де немає централізованого опалення. Така допомога може застосовуватися на придбання скрапленого газу, дров, вугілля, брикетів та іншого палива для опалення будинків. Для отримання допомоги необхідно звернутися до підрозділу з питань соцзахисту за місцем проживання", — йдеться у постанові.

Мають право отримати 100% знижку пенсіонери, які працювали за певною професією та проживають в сільській місцевості.

Хто може скористатися пільгами

педагоги

медики та фармацевти

спеціалісти з захисту рослин

бібліотекарі та працівники музеїв

громадяни, які працювали у сфері освіти культури, в державних та комунальних закладах культури

Важливо пам’ятати, що членам сім'ї пільговика зазначена пільга не надається.

Нагадаємо, Одеська область перебуває в антирейтингу за прогнозами щодо ймовірних довготривалих блекаутів під час опалювального сезону. Також у зоні ризику є Харків, Миколаїв та Херсон.