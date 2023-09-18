Хто на Одещині може отримати безплатні дрова на опалення
Мешканці Одеської області, які власноруч опалюють будинки можуть отримати безплатно або зі знижкою дрова. Пільги на придбання твердого палива передбачені для мешканців регіону, які проживають у будинках без центрального опалення.
Про це йдеться у Постанові Кабміну № 373.
Розмір пільг
- 50 % для членів родини загиблих,
- знижка 75% для учасника бойових дій,
- 100% знижка для громадян, які набули інвалідність внаслідок війни.
"Громадяни, які відносяться до однієї з цих категорій мають проживати в будинках, де немає централізованого опалення. Така допомога може застосовуватися на придбання скрапленого газу, дров, вугілля, брикетів та іншого палива для опалення будинків. Для отримання допомоги необхідно звернутися до підрозділу з питань соцзахисту за місцем проживання", — йдеться у постанові.
Мають право отримати 100% знижку пенсіонери, які працювали за певною професією та проживають в сільській місцевості.
Хто може скористатися пільгами
- педагоги
- медики та фармацевти
- спеціалісти з захисту рослин
- бібліотекарі та працівники музеїв
- громадяни, які працювали у сфері освіти культури, в державних та комунальних закладах культури
Важливо пам’ятати, що членам сім'ї пільговика зазначена пільга не надається.
Нагадаємо, Одеська область перебуває в антирейтингу за прогнозами щодо ймовірних довготривалих блекаутів під час опалювального сезону. Також у зоні ризику є Харків, Миколаїв та Херсон.