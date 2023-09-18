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Хто на Одещині може отримати безплатні дрова на опалення

18 вересня 2023 20:45
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Беженар Тетяна
журналіст
Хто на Одещині може отримати безплатні дрова на опалення
Заготівля дров. Фото: pixabay
8ae1f0e1-478d-4a1c-0ec2-0ed415874c00 - Беженар Тетяна
Беженар Тетяна
журналіст

Мешканці Одеської області, які власноруч опалюють будинки можуть отримати  безплатно або зі знижкою дрова. Пільги на придбання твердого палива передбачені для мешканців регіону, які проживають у будинках без центрального опалення.

Про це йдеться у Постанові Кабміну № 373.

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Розмір пільг

  • 50 % для членів родини загиблих,
  • знижка 75% для учасника бойових дій,
  • 100% знижка для громадян, які набули інвалідність внаслідок війни.

"Громадяни, які відносяться до однієї з цих категорій мають проживати в будинках, де немає централізованого опалення. Така допомога може застосовуватися на придбання скрапленого газу, дров, вугілля, брикетів та іншого палива для опалення будинків. Для отримання допомоги необхідно звернутися до підрозділу з питань соцзахисту за місцем проживання", — йдеться у постанові.

Мають право отримати 100% знижку пенсіонери, які працювали за певною професією та проживають в сільській місцевості.

Хто може скористатися пільгами

  • педагоги
  • медики та фармацевти
  • спеціалісти з захисту рослин
  • бібліотекарі та працівники музеїв
  • громадяни, які працювали у сфері освіти культури, в державних та комунальних закладах культури

Важливо пам’ятати, що членам сім'ї пільговика зазначена пільга не надається.

Нагадаємо, Одеська область перебуває в антирейтингу за прогнозами щодо ймовірних довготривалих блекаутів під час опалювального сезону. Також у зоні ризику є Харків, Миколаїв та Херсон.

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