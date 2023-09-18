Кто в Одесской области может получить бесплатные дрова на отопление
Жители Одесской области, которые собственноручно отапливают дома, могут получить бесплатно или со скидкой дрова. Льготы на приобретение твердого топлива предназначены для жителей региона, проживающих в домах без центрального отопления.
Об этом говорится в постановлении Кабмина №373.
Размер льгот
- 50% для членов семьи погибших
- скидка 75% для участника боевых действий
- 100% скидка для граждан, которые приобрели инвалидность в результате войны.
"Граждане, относящиеся к одной из этих категорий, должны проживать в домах, где нет централизованного отопления. Такая помощь может применяться на приобретение сжиженного газа, дров, угля, брикетов и другого топлива для отопления домов. Для получения помощи необходимо обратиться в подразделение по вопросам соцзащиты по месту жительства", — говорится в постановлении.
Имеют право получить скидку 100% пенсионеры, работавшие по определенной профессии и проживающие в сельской местности.
Кто может воспользоваться льготами
- педагоги
- медики и фармацевты
- специалисты по защите растений
- библиотекари и работники музеев
- граждане, работавшие в сфере образования культуры, в государственных и коммунальных учреждениях культуры
Важно помнить, что членам семьи льготника указанная льгота не предоставляется.
Напомним, Одесская область находится в антирейтинге по прогнозам по поводу вероятных долговременных блэкаутов во время отопительного сезона. Также в зоне риска есть Харьков, Николаев и Херсон.