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Кто в Одесской области может получить бесплатные дрова на отопление

18 сентября 2023 20:45
8ae1f0e1-478d-4a1c-0ec2-0ed415874c00 - Беженарь Татьяна
Беженарь Татьяна
журналист
Кто в Одесской области может получить бесплатные дрова на отопление
Заготовка дров. Фото: pixabay
8ae1f0e1-478d-4a1c-0ec2-0ed415874c00 - Беженарь Татьяна
Беженарь Татьяна
журналист

Жители Одесской области, которые собственноручно отапливают дома, могут получить бесплатно или со скидкой дрова. Льготы на приобретение твердого топлива предназначены для жителей региона, проживающих в домах без центрального отопления.

Об этом говорится в постановлении Кабмина №373.

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Размер льгот

  • 50% для членов семьи погибших
  • скидка 75% для участника боевых действий
  • 100% скидка для граждан, которые приобрели инвалидность в результате войны.

"Граждане, относящиеся к одной из этих категорий, должны проживать в домах, где нет централизованного отопления. Такая помощь может применяться на приобретение сжиженного газа, дров, угля, брикетов и другого топлива для отопления домов. Для получения помощи необходимо обратиться в подразделение по вопросам соцзащиты по месту жительства", — говорится в постановлении.

Имеют право получить скидку 100% пенсионеры, работавшие по определенной профессии и проживающие в сельской местности.

Кто может воспользоваться льготами

  • педагоги
  • медики и фармацевты
  • специалисты по защите растений
  • библиотекари и работники музеев
  • граждане, работавшие в сфере образования культуры, в государственных и коммунальных учреждениях культуры

Важно помнить, что членам семьи льготника указанная льгота не предоставляется.

Напомним, Одесская область находится в антирейтинге по прогнозам по поводу вероятных долговременных блэкаутов во время отопительного сезона. Также в зоне риска есть Харьков, Николаев и Херсон.

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