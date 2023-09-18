Кто в Одесской области может получить бесплатные дрова на отопление

Заготовка дров. Фото: pixabay

Жители Одесской области, которые собственноручно отапливают дома, могут получить бесплатно или со скидкой дрова. Льготы на приобретение твердого топлива предназначены для жителей региона, проживающих в домах без центрального отопления.

Об этом говорится в постановлении Кабмина №373.

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Размер льгот

50% для членов семьи погибших

скидка 75% для участника боевых действий

100% скидка для граждан, которые приобрели инвалидность в результате войны.

"Граждане, относящиеся к одной из этих категорий, должны проживать в домах, где нет централизованного отопления. Такая помощь может применяться на приобретение сжиженного газа, дров, угля, брикетов и другого топлива для отопления домов. Для получения помощи необходимо обратиться в подразделение по вопросам соцзащиты по месту жительства", — говорится в постановлении.

Имеют право получить скидку 100% пенсионеры, работавшие по определенной профессии и проживающие в сельской местности.

Кто может воспользоваться льготами

педагоги

медики и фармацевты

специалисты по защите растений

библиотекари и работники музеев

граждане, работавшие в сфере образования культуры, в государственных и коммунальных учреждениях культуры

Важно помнить, что членам семьи льготника указанная льгота не предоставляется.

Напомним, Одесская область находится в антирейтинге по прогнозам по поводу вероятных долговременных блэкаутов во время отопительного сезона. Также в зоне риска есть Харьков, Николаев и Херсон.