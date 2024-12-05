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На фронті загинув відомий одеський музикант

5 грудня 2024 16:13
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор
На війні загинув одеський музикант Мелофон
Музикант Юрій Мелофон. Фото: Instagram
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор

Військовий і музикант Юрій Мелофон загинув під час виконання бойового завдання. Він створював ремікси, а також писав власні пісні. Після початку повномасштабної війни вступив до лав ЗСУ.

Про загибель музиканта повідомила в Instagram співачка Лавіка (Любов Юнак). 

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Юрій Мелофон співпрацював з Лавікою з 2012 року. Разом вони створювали ремікси на музичні треки. Також музикант записував власні пісні, реміксував твори гуртів Latexfauna та "Скрябін". На початку повномасштабного вторгнення РФ він зайнявся волонтерською діяльністю. Зокрема, Юрій Мелофон допомагав возити воду до Миколаєва.

"Юра написав мені перший з усіх друзів і спитав що треба по волонтерці. Він жив в Одесі і якось дуже швидко зібрався з думками, поки я приходила до тями і була у ступорі", — написала Лавіка.    

Згодом Юрій Мелофон вступив добровольцем до 35-ї бригади. Він загинув під час виконання бойового завдання 2 грудня. Юрію було 39 років.

У бійця залишилися дружина й чотирирічний син. Новини.LIVE висловлюють співчуття рідним і близьким загиблого.

Як ми повідомляли раніше, на фронті загинув спортсмен з Одещини Михайло Цап. Також ми писали про традиції й правила поховання військових.

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