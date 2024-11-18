На фронті загинув гандболіст з Одещини Михайло Цап

Гандболіст і тренер Михайло Цап. Фото: Южный округ

Громада міста Південне на Одещині 20 листопада попрощається з воїном і спортсменом Михайлом Цапом. Чоловік загинув на фронті, захищаючи Україну. У населеному пункті оголошено День жалоби.

Про це повідомили у міській раді Південного у понеділок, 18 листопада.

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Повідомлення про прощання. Фото: скриншот

Що відомо про спортсмена

Михайло Цап багато років присвятив гандболу. Він виступав за южненський гандбольний клуб "Портовик", запорізькі "Мотор" та "ЗТР", ізраїльську "Асу" та румунський "Келераші". Михайло Цап неодноразово ставав чемпіоном України з цього виду спорту, був володарем Кубка Ізраїлю, грав за національну збірну України та був тренером юніорських збірних. Перед початком повномасштабного вторгнення спортсмен тренував юних гандболістів Південного.

Ставши до лав ЗСУ, Михайло Цап служив бойовим медиком піхотного взводу. Він загинув у бою 24 лютого поблизу села Луганське на Донеччині, але лише тепер тіло воїна доставили на батьківщину.

Час та місце прощання з Михайлом Цапом не публікують з міркувань безпеки. Мешканців громади закликають 20 листопада о 10:00 вшанувати пам'ять бійця хвилиною мовчання.

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