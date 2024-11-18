На фронте погиб гандболист с Одесчины Михаил Цап

Гандболист и тренер Михаил Цап. Фото: Южный округ

Общество города Пивденный в Одесской области 20 ноября простится с воином и спортсменом Михаилом Цапом. Мужчина погиб на фронте, защищая Украину. В населенном пункте объявлен День траура.

Об этом сообщили в городском совете Пивденного в понедельник, 18 ноября.

Читайте также:

Уведомление о прощании. Фото: скриншот

Что известно о спортсмене

Михаил Цап много лет посвятил гандболу. Он выступал за местный гандбольный клуб "Портовик", запорожские "Мотор" и "ЗТР", израильскую "Асу" и румынский "Келераши". Михаил Цап неоднократно становился чемпионом Украины по этому виду спорта, был обладателем Кубка Израиля, играл за национальную сборную Украины и был тренером юниорских сборных. Перед началом полномасштабного вторжения спортсмен тренировал юных гандболистов Пивденного.

Вступив в ряды ВСУ, Михаил Цап служил боевым медиком пехотного взвода. Он погиб в бою 24 февраля вблизи села Луганское Донецкой области, но только теперь тело воина доставили на родину.

Время и место прощания с Михаилом Цапом не публикуют из соображений безопасности. Жителей общины призывают 20 ноября в 10:00 почтить память бойца минутой молчания.

Напомним, боец 3-й штурмовой бригады Александр Свищ с позывным "Фарш" посмертно получил звание Героя Украины и орден "Золотая Звезда". Также мы сообщали о новых именах на Аллее Героев в Одессе.