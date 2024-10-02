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Біль і гордість — загиблий боєць з Одещини став Героєм України

2 жовтня 2024 10:48
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор
Легендарний боєць з Одещини отримав нагороду посмертно
Олександр Свіщ на фронті. Фото: Instagram/Начальник города
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор

Боєць 3-ї штурмової бригади Олександр Свіщ з позивним "Фарш" посмертно отримав звання Героя України й орден "Золота Зірка". Відповідний указ підписав президент Володимир Зеленський. 

Документ опублікований на сайті голови держави.

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В указі зазначено, що Олександр Свіщ нагороджується "за особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане служіння Українському народові".

Біль і гордість — загиблий боєць з Одещини став Героєм України - фото 1
Указ президента про присвоєння звання Героя України. Фото: скриншот

Завжди був героєм 

Мама Олександра, одна з організаторок руху родичів загиблих бійців в Одесі Ангеліна Любчак розповіла журналістам Новини.LIVE, що про нагородження сина дізналася з повідомлення по телефону з Києва. 

Біль і гордість — загиблий боєць з Одещини став Героєм України - фото 2
Ангеліна Любчак на Алеї Героїв в Одесі. Фото: Новини.LIVE

"Я почала читати, сльози полились рікою, почала просто падати, то було настільки несподівано. То було таке відчуття в мене, наче я знову отримала сповіщення про загибель сина. Я не знала як з цим справитись. Це був і смуток, і біль, і гордість, і крапка неповернення. Все одночасно", — розповідає жінка.  

Ангеліна Любчак не вважає себе якоюсь особливою. За її словами, кожна мати, яка втратила сина на цій війні, є матір'ю героя.

"Так, мій син своєю кров'ю вписав себе в історію, та робив неймовірні вчинки, за які й отримав цю нагороду. Та для нашої родини він завжди був героєм. Такі люди повинні отримувати ці нагороди, коли були ще живими", — говорить мама воїна.

Що відомо про Олександра Свіща

Олександр народився в Одесі, до війни працював тілоохоронцем. На початку повномасштабного вторгнення пішов до війська, брав участь в обороні Києва, визволенні Херсона, боях на півдні та сході. Олександр загинув 12 вересня 2023 році під Бахмутом. Йому було 30 років. У бійця залишилися дружина Анастасія і донька Васіліса. 

На фасаді одеської гімназії №26, де навчався Олександр, на його честь встановили меморіальну дошку. 

Нагадаємо, на Алеї Героїв в одеському парку Шевченка з'явилися 64 нових імені

Також вчора в Одесі пройшли урочистості на честь Дня захисників і захисниць України.

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