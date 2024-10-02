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Боль и гордость — погибший боец из Одесчины стал Героем Украины

2 октября 2024 10:48
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор
Легендарный боец из Одесчины получил награду посмертно
Александр Свищ на фронте. Фото: Instagram/Начальник города
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор

Боец 3-й штурмовой бригады Александр Свищ с позывным "Фарш" посмертно получил звание Героя Украины и орден "Золотая Звезда". Соответствующий указ подписал президент Владимир Зеленский.

Документ опубликован на сайте главы государства.

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В указе отмечено, что Александр Свищ награждается "за личное мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, самоотверженное служение Украинскому народу".

Боль и гордость — погибший боец из Одесчины стал Героем Украины - фото 1
Указ президента о присвоении звания Героя Украины. Фото: скриншот

Всегда был героем

Мама Александра, одна из организаторов движения родственников погибших бойцов в Одессе Ангелина Любчак, рассказала журналистам Новини.LIVE, что о награждении сына узнала из сообщения по телефону из Киева.

Боль и гордость — погибший боец из Одесчины стал Героем Украины - фото 2
Ангелина Любчак на Аллее Героев в Одессе. Фото: Новини.LIVE

"Я начала читать, слезы полились рекой, начала просто падать, это было настолько неожиданно. Это было такое ощущение у меня, будто я снова получила уведомление о гибели сына. Я не знала, как с этим справиться. Это была и печаль, и боль, и гордость, и точка невозврата. Все одновременно", — рассказывает женщина.

Ангелина Любчак не считает себя какой-то особенной. По ее словам, каждая мать, потерявшая сына на этой войне, является матерью героя.

"Да, мой сын своей кровью вписал себя в историю и совершал невероятные поступки, за которые и получил эту награду. Но для нашей семьи он всегда был героем. Такие люди должны получать эти награды, когда были еще живы", — говорит мама воина.

Что известно об Александре Свище

Александр родился в Одессе, до войны работал телохранителем. В начале полномасштабного вторжения пошел в армию, участвовал в обороне Киева, освобождении Херсона, боях на юге и востоке. Александр погиб 12 сентября 2023 года под Бахмутом. Ему было 30 лет. У бойца остались жена Анастасия и дочь Василиса.

На фасаде одесской гимназии №26, где учился Александр, в его честь установили мемориальную доску.

Напомним, на Аллее Героев в одесском парке Шевченко появилось 64 новых имени.

Также вчера в Одессе прошли торжества в честь Дня защитников и защитниц Украины.

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