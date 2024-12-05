На войне погиб одесский музыкант Мелофон

Музыкант Юрий Мелофон. Фото: Instagram

Военный и музыкант Юрий Мелофон погиб во время выполнения боевого задания. Он создавал ремиксы, а также писал собственные песни. После начала полномасштабной войны вступил в ряды ВСУ.

О гибели музыканта сообщила в Instagram певица Лавика (Любовь Юноша).

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Что известно о погибшем

Юрий Мелофон сотрудничал с Лавикой с 2012 года. Вместе они создавали ремиксы на музыкальные треки. Также музыкант записывал свои песни, ремиксировал произведения групп Latexfauna и "Скрябин". В начале полномасштабного вторжения в РФ он занялся волонтерской деятельностью. В частности, Юрий Мелофон помогал возить воду в Николаев.

"Юра написал мне первый из всех друзей и спросил, что нужно по волонтере. Он жил в Одессе и как-то очень быстро собрался с мыслями, пока я приходила в сознание и была в ступоре", — написала Лавика.

Впоследствии Юрий Мелофон поступил добровольцем в 35-ю бригаду. Он погиб во время выполнения боевого задания 2 декабря. Юрию было 39 лет.

У бойца остались жена и четырехлетний сын. Новости.LIVE выражают соболезнования родным и близким погибшего.

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