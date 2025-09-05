САП перевіряє статки голови Одеської облради та його дружини Юлії Діденко

Григорій Діденко. Фото: Одеська обласна рада

Спеціалізована антикорупційна прокуратура подала позов про визнання необґрунтованими активів народної депутатки Юлії Діденко та її чоловіка, голови Одеської облради Григорія Діденка. Під підозру потрапили також її мати та брат.

Про це стало відомо з Єдиного реєстру досудових рішень.

Незаконне збагачення

За даними прокурорів, родина Діденко володіє майном, вартість якого не відповідає їхнім офіційним доходам. Серед сумнівних активів називають внески за апартаменти майже на 4,01 млн грн, дві Audi SQ8 (2021 та 2024 років випуску) загальною вартістю понад 6 млн грн, а також нерухомість у Києві та Трускавці, записану на Юлію Діденко.

Частина цього майна не відображена в деклараціях. Зокрема, у документах відсутні квартира на Лідерсівському бульварі в Одесі, автомобілі Audi Q8 і Mercedes-Benz C200 та дорогий годинник Hublot. Крім того, зафіксовано розбіжності на суму близько 17 млн грн у доходах за 2020–2023 роки.

Окремі запитання виникли і щодо доньки нардепки, яка володіє автомобілем, не маючи офіційних доходів. У декларації за 2022 рік взагалі не згадувалася Audi 2021 року випуску, якою користується сім’я. Під час обшуків у Діденків могли знайти значні суми готівки та документи, а також перевіряють версію про придбання нерухомості в Дубаї, Таїланді та Європі через підставних осіб.

