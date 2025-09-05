Видео
Главная Одесса На главу одесского облсовета и ее жену САП подала в суд

На главу одесского облсовета и ее жену САП подала в суд

Ua ru
Дата публикации 5 сентября 2025 20:15
САП проверяет состояние главы Одесского облсовета и его жены Юлии Диденко
Григорий Диденко. Фото: Одесский областной совет

Специализированная антикоррупционная прокуратура подала иск о признании необоснованными активов народного депутата Юлии Диденко и ее мужа, председателя Одесского облсовета Григория Диденко. Под подозрение попали также ее мать и брат.

Об этом стало известно из Единого реестра досудебных решений.

Незаконное обогащение

По данным прокуроров, семья Диденко владеет имуществом, стоимость которого не соответствует их официальным доходам. Среди сомнительных активов называют взносы за апартаменты почти на 4,01 млн грн, две Audi SQ8 (2021 и 2024 годов выпуска) общей стоимостью более 6 млн грн, а также недвижимость в Киеве и Трускавце, записанную на Юлию Диденко.

Часть этого имущества не отражена в декларациях. В частности, в документах отсутствуют квартира на Лидерсовском бульваре в Одессе, автомобили Audi Q8 и Mercedes-Benz C200 и дорогие часы Hublot. Кроме того, зафиксированы расхождения на сумму около 17 млн грн в доходах за 2020-2023 годы.

Отдельные вопросы возникли и по дочери нардепа, которая владеет автомобилем, не имея официальных доходов. В декларации за 2022 год вообще не упоминалась Audi 2021 года выпуска, которой пользуется семья. Во время обысков у Диденко могли найти значительные суммы наличных и документы, а также проверяют версию о приобретении недвижимости в Дубае, Таиланде и Европе через подставных лиц.

Напомним, мы писали, что руководительнице аэропорта Одесса сообщили о подозрении. Также мы сообщали, что чиновника Минобороны подозревают в получении неправомерной выгоды от одного из столичных застройщиков.

Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
