Затори на трасі Одеса — Рені сьогодн, 22 липня

На яких КПП Одещини доведеться простояти в черзі сьогодні — затори на виїзді до сусідніх держав
На трасі Одеса — Рені спостерігаються локальні затори в напрямку кордону з Молдовою у понеділок, 22 липня. Варто зазначити, що їхні розміри не є значними. Окрім цього, зафіксовані невеликі черги з охочих виїхати до сусідніх держав на деяких КПП Одещини.
Про це Новини.LIVE дізналися з картографічного вебсервісу Google Maps.
Затори у напрямку Паланки
Наразі у бік Паланки є затор в Маяках, скупчення автотранспорту спостерігається й перед КПП, розташованого у межах Нижньодністровського національного природного парку, там черга сягає близько семи кілометрів. Ця ділянка на картах позначена червоним кольором.
Черги на КПП "Старокозаче — Тудора"
На пункті пропуску "Старокозаче — Тудора" наразі не зафіксована черга на перетин кордону. Рух до цього КПП вільний через значні затори на Паланці.
Затори у напрямку Орлівки
На міжнародній трасі М-15 на півдні Одеської області зафіксовано скупчення машин у межах Сарати, Татарбунарів, Броски та Ізмаїла. Проте варто зазначити, що розмір цього затору суттєво не впливає на трафік. На самому поромному пункті пропуску черг немає.
Черги на КПП "Рені — Джюрджюлешть"
На пункті пропуску "Рені — Джюрджюлешть", що розташовується в однойменному місті, наразі не зафіксовано черги на перетин кордону. Проте може бути скупчення автівок на під'їзді до міста.
Ціни на пальне
За останню добу на українських заправках оновили ціни на пальне. За даними моніторингового порталу, 22 липня середня вартість бензинів, дизелю та автомобільного газу така:
- A-95+ — 60,11 грн/л;
- А-95 — 56,53 грн/л;
- А-92 — 53,66 грн/л;
- дизельне пальне — 52,77 грн/л;
- скраплений газ — 26,96 грн/л.
Нагадаємо, в Одеській області планують улаштувати новий пункт пропуску через державний кордон у Болградському районі. Вже були укладені два договори з підрядником на розроблення проєктної документації, що оцінили у понад 2 мільйони гривень.
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