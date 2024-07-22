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На каких КПП Одесчины придется простоять в очереди сегодня — пробки на выезде в соседние государства

22 июля 2024 13:19
Верзилова Єлизавета - редактор
Пробки на трассе Одесса — Рени сегодня, 22 июля
Дорога из Одессы в Паданку сегодня днем. Фото: скриншот
Верзилова Єлизавета - редактор

На трассе Одесса — Рени наблюдаются локальные пробки в направлении границы с Молдовой в понедельник, 22 июля. Стоит отметить, что их размеры не значительны. Кроме этого, зафиксированы небольшие очереди из желающих выехать в соседние государства на некоторых КПП Одесчины.

Об этом Новини.LIVE узнали из картографического вебсервиса Google Maps.

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Пробки в направлении Паланки

Сейчас в сторону Паланки есть пробка в Маяках, скопление автотранспорта наблюдается и перед КПП, расположенного в пределах Нижнеднестровского национального природного парка, там очередь достигает около семи километров. Этот участок на картах обозначен красным цветом.

Пробки на Паланку 22 июля
Пробки в сторону Паланки. Фото: скриншот

Очереди на КПП "Староказачье — Тудора"

На пункте пропуска "Старокозачье — Тудора" не зафиксирована очередь на пересечение границы. Движение к этому КПП свободно из-за значительных пробок на Паланке.

Очереди на КПП "Старокозачье - Тудора" 22 июля
Затор на КПП "Староказачье — Тудора". Фото: скриншот

Пробки в направлении Орловки

На международной трассе М-15 на юге Одесской области зафиксировано скопление машин в пределах Сараты, Татарбунаров, Броски и Измаила. Однако следует отметить, что размер этой пробки существенно не влияет на трафик. На самом паромном пункте пропуска очередей нет.

Пробки на Орловку 22 июля
Пробки в сторону Орловки. Фото: скриншот

Очереди на КПП "Рени — Джюрджюлешть"

На пункте пропуска "Рени — Джюрджюлешть", который находится в одноименном городе, пока не зафиксированы очереди на пересечение границы. Однако возможно скопление автомобилей на подъезде к городу.

Пробки на Измаил 22 июля
Дорога в сторону Рени. Фото: скриншот

Цены на топливо

За последние сутки на украинских заправках обновили цены на топливо. По данным мониторингового портала, 22 июля средняя стоимость бензинов, дизеля и автомобильного газа такова:

  • A-95+ — 60,11 грн/л;
  • А-95 — 56,53 грн/л;
  • А-92 — 53,66 грн/л;
  • дизельное топливо — 52,77 грн/л;
  • сжиженный газ — 26,96 грн/л.

Напомним, в Одесской области планируется устроить новый пункт пропуска через государственную границу в Болградском районе. Уже были заключены два договора с подрядчиком на разработку проектной документации, которые оценили более чем в 2 миллиона гривен.

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