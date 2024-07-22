Пробки на трассе Одесса — Рени сегодня, 22 июля

На каких КПП Одесчины придется простоять в очереди сегодня — пробки на выезде в соседние государства
На трассе Одесса — Рени наблюдаются локальные пробки в направлении границы с Молдовой в понедельник, 22 июля. Стоит отметить, что их размеры не значительны. Кроме этого, зафиксированы небольшие очереди из желающих выехать в соседние государства на некоторых КПП Одесчины.
Об этом Новини.LIVE узнали из картографического вебсервиса Google Maps.
Пробки в направлении Паланки
Сейчас в сторону Паланки есть пробка в Маяках, скопление автотранспорта наблюдается и перед КПП, расположенного в пределах Нижнеднестровского национального природного парка, там очередь достигает около семи километров. Этот участок на картах обозначен красным цветом.
Очереди на КПП "Староказачье — Тудора"
На пункте пропуска "Старокозачье — Тудора" не зафиксирована очередь на пересечение границы. Движение к этому КПП свободно из-за значительных пробок на Паланке.
Пробки в направлении Орловки
На международной трассе М-15 на юге Одесской области зафиксировано скопление машин в пределах Сараты, Татарбунаров, Броски и Измаила. Однако следует отметить, что размер этой пробки существенно не влияет на трафик. На самом паромном пункте пропуска очередей нет.
Очереди на КПП "Рени — Джюрджюлешть"
На пункте пропуска "Рени — Джюрджюлешть", который находится в одноименном городе, пока не зафиксированы очереди на пересечение границы. Однако возможно скопление автомобилей на подъезде к городу.
Цены на топливо
За последние сутки на украинских заправках обновили цены на топливо. По данным мониторингового портала, 22 июля средняя стоимость бензинов, дизеля и автомобильного газа такова:
- A-95+ — 60,11 грн/л;
- А-95 — 56,53 грн/л;
- А-92 — 53,66 грн/л;
- дизельное топливо — 52,77 грн/л;
- сжиженный газ — 26,96 грн/л.
Напомним, в Одесской области планируется устроить новый пункт пропуска через государственную границу в Болградском районе. Уже были заключены два договора с подрядчиком на разработку проектной документации, которые оценили более чем в 2 миллиона гривен.
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