Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow На катерах "Ірпінь" та "Рені" піднято Військово-Морські Прапори arrow

На катерах "Ірпінь" та "Рені" піднято Військово-Морські Прапори

2 травня 2024 16:10
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
На катерах "Ірпінь" та "Рені" піднято Військово-Морські Прапори
Катер з прапором ВМС ЗСУ. Фото: ВМС ЗСУ
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

З нагоди включення до складу національного флоту України на катерах "Ірпінь" та "Рені" було піднято прапор Військово-Морських Прапорів Збройних Сил України. Урочиста подія відбулася під керівництвом командувача Військово-Морських Сил Збройних Сил України віце-адмірала Олексія Неїжпапи.

Про це повідомили у пресслужбі ВМС ЗС України.
 

Читайте також:
Церемонія підняття прапору
Включення до складу національного флоту України на катерах "Ірпінь" та "Рені". Фото: ВМС ЗСУ

Участь  Естонії

У церемонії також брала участь делегація від Естонської Республіки на чолі з командувачем Військово-Морських Сил Естонії комодором Юрі Саска. Катери отримали імена на честь українського Міста-Героя Ірпінь та міста Рені за його 

"Назви катерам Р01"Roland" і Р02"Risto", які Україні цьогоріч у відмінному стані, майже новими передали ВМС Естонії, було присвоєно наказом Командування Військово-Морських Сил Збройних Сил України на честь Міста-Героя Ірпінь та міста Рені, порт якого до Естонської Республіки є найближчим", — йдеться у повідомленні.
 

Катер
Катер з прапором ВМС ЗСУ. Фото: ВМС ЗСУ

Зміцнення обороноздатності

Підняття Військово-Морських Прапорів на катерах "Ірпінь" та "Рені" свідчить про непохитну відданість України зміцненню своєї обороноздатності та захисту морських кордонів. Ця подія важлива для забезпечення безпеки на морі та захисту національних інтересів.

Допомога Україні від Естонії 

На початку квітня стало відомо, що Естонія знайшла снаряди для України на кілька мільярдів євро. Про це повідомив міністр оборони цієї країни Ханно Певкур. Враховуючи ціни на снаряди може йтися про приблизно один мільйон снарядів і ракет для РЗСВ "Град". Це половина від необхідної кількості для Збройних сил України до кінця поточного року.

Також ми писали, що посол Естонії Вільяр Любі, посол Латвії Івіта Бурмістре та тимчасовий повірений у справах Литви Ліна Зігмантайте у Великій Британії закликали підтримувати Україну, допоки вона не переможе у війні Росію.

Одеса
війна
Естонія
ВМС
Чорне море
корабель
Одеська область
Новини Одеси

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

17:32 Екскомандир Азову запропонував альтернативний варіант чоловікам, які бояться мобілізації

28 квітня 2024

22:41Україна подала до Ради Європи заяву про частковий відступ від дотримання прав людини — деталі

19 квітня 2024

04:15 Виїзд жінок з України в 2024 році — кого можуть розвернути на кордоні

26 квітня 2024
Новина з відео

18:52 Скандал на кордоні з Польщею — митники не пропускають автівки для ЗСУ

20 квітня 2024

07:24 Рудий пустун упустив склянку з водою — знайдіть відмінності за 10 секунд

23 квітня 2024
Новина з відео

07:32 Коли українцям садити кукурудзу 2024 року — найкращі дати й цінні поради

28 квітня 2024

00:07 Представники ТЦК чергуватимуть на більшості блокпостів України, — Тарас Грень

22 квітня 2024

19:53 Оновлення даних для ТЦК за кордоном — чи є загроза екстрадиції та мобілізації

09:29 Циганков розпочне наступний сезон не в Жироні — влітку буде трансфер

21 квітня 2024

23:56 Оновити військово-облікові дані можна без візиту до ТЦК — як це зробити

Розклад ефірів

Всі ефіри