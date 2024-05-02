На катерах "Ірпінь" та "Рені" піднято Військово-Морські Прапори

Катер з прапором ВМС ЗСУ. Фото: ВМС ЗСУ

З нагоди включення до складу національного флоту України на катерах "Ірпінь" та "Рені" було піднято прапор Військово-Морських Прапорів Збройних Сил України. Урочиста подія відбулася під керівництвом командувача Військово-Морських Сил Збройних Сил України віце-адмірала Олексія Неїжпапи.

Про це повідомили у пресслужбі ВМС ЗС України.



Читайте також:

Включення до складу національного флоту України на катерах "Ірпінь" та "Рені". Фото: ВМС ЗСУ

Участь Естонії

У церемонії також брала участь делегація від Естонської Республіки на чолі з командувачем Військово-Морських Сил Естонії комодором Юрі Саска. Катери отримали імена на честь українського Міста-Героя Ірпінь та міста Рені за його

"Назви катерам Р01"Roland" і Р02"Risto", які Україні цьогоріч у відмінному стані, майже новими передали ВМС Естонії, було присвоєно наказом Командування Військово-Морських Сил Збройних Сил України на честь Міста-Героя Ірпінь та міста Рені, порт якого до Естонської Республіки є найближчим", — йдеться у повідомленні.



Катер з прапором ВМС ЗСУ. Фото: ВМС ЗСУ

Зміцнення обороноздатності

Підняття Військово-Морських Прапорів на катерах "Ірпінь" та "Рені" свідчить про непохитну відданість України зміцненню своєї обороноздатності та захисту морських кордонів. Ця подія важлива для забезпечення безпеки на морі та захисту національних інтересів.

Допомога Україні від Естонії

На початку квітня стало відомо, що Естонія знайшла снаряди для України на кілька мільярдів євро. Про це повідомив міністр оборони цієї країни Ханно Певкур. Враховуючи ціни на снаряди може йтися про приблизно один мільйон снарядів і ракет для РЗСВ "Град". Це половина від необхідної кількості для Збройних сил України до кінця поточного року.

Також ми писали, що посол Естонії Вільяр Любі, посол Латвії Івіта Бурмістре та тимчасовий повірений у справах Литви Ліна Зігмантайте у Великій Британії закликали підтримувати Україну, допоки вона не переможе у війні Росію.