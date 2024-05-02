На катерах "Ирпень" и "Рени" подняты Военно-Морские Флаги
По случаю включения в состав национального флота Украины на катерах Ирпень и Рени был поднят флаг Военно-Морских Знамен Вооруженных Сил Украины. Торжественное событие произошло под руководством командующего Военно-Морскими Силами Вооруженных Сил Украины вице-адмирала Алексея Неежпапы.
Об этом сообщили в пресс-службе ВМС ВС Украины.
Участие Эстонии
В церемонии также принимала участие делегация от Эстонской Республики во главе с командующим Военно-Морскими Силами Эстонии комодором Юри Саска. Катера получили имена в честь украинского Города-Героя Ирпень и города Рени за его
"Названия катерам Р01"Roland" и Р02"Risto", которые Украине в этом году в отличном состоянии, почти новыми передали ВМС Эстонии, было присвоено приказом Командования Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины в честь Города-Героя Ирпень и города Рени, порт которого в Эстонской Республики является самым близким" , — говорится в сообщении.
Укрепление обороноспособности
Поднятие Военно-Морских Знамен на катерах "Ирпень" и "Рени" свидетельствует о непреклонной преданности Украины укреплению своей обороноспособности и защиты морских границ. Это событие важно для обеспечения безопасности на море и защиты национальных интересов.
Помощь Украине от Эстонии
В начале апреля стало известно, что Эстония обнаружила снаряды для Украины на несколько миллиардов евро. Об этом сообщил министр обороны этой страны Ханно Певкур. Учитывая цены на снаряды, речь может идти о примерно одном миллионе снарядов и ракет для РОВД "Град". Это половина необходимого количества для Вооруженных сил Украины до конца текущего года.
Также мы писали, что посол Эстонии Вильяр Люби, посол Латвии Ивита Бурмистра и временный поверенный в делах Литвы Лина Зигмантайте в Великобритании призвали поддерживать Украину до тех пор, пока она не победит в войне Россию.
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