На катерах "Ирпень" и "Рени" подняты Военно-Морские Флаги

Катер с флагом ВМС ВСУ. Фото: ВМС ВСУ

По случаю включения в состав национального флота Украины на катерах Ирпень и Рени был поднят флаг Военно-Морских Знамен Вооруженных Сил Украины. Торжественное событие произошло под руководством командующего Военно-Морскими Силами Вооруженных Сил Украины вице-адмирала Алексея Неежпапы.

Об этом сообщили в пресс-службе ВМС ВС Украины.

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Включение в состав национального флота Украины на катерах Ирпень и Рени. Фото: ВМС ВСУ

Участие Эстонии

В церемонии также принимала участие делегация от Эстонской Республики во главе с командующим Военно-Морскими Силами Эстонии комодором Юри Саска. Катера получили имена в честь украинского Города-Героя Ирпень и города Рени за его

"Названия катерам Р01"Roland" и Р02"Risto", которые Украине в этом году в отличном состоянии, почти новыми передали ВМС Эстонии, было присвоено приказом Командования Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины в честь Города-Героя Ирпень и города Рени, порт которого в Эстонской Республики является самым близким" , — говорится в сообщении.

Катер с флагом ВМС ВСУ. Фото: ВМС ВСУ

Укрепление обороноспособности

Поднятие Военно-Морских Знамен на катерах "Ирпень" и "Рени" свидетельствует о непреклонной преданности Украины укреплению своей обороноспособности и защиты морских границ. Это событие важно для обеспечения безопасности на море и защиты национальных интересов.

Помощь Украине от Эстонии

В начале апреля стало известно, что Эстония обнаружила снаряды для Украины на несколько миллиардов евро. Об этом сообщил министр обороны этой страны Ханно Певкур. Учитывая цены на снаряды, речь может идти о примерно одном миллионе снарядов и ракет для РОВД "Град". Это половина необходимого количества для Вооруженных сил Украины до конца текущего года.

Также мы писали, что посол Эстонии Вильяр Люби, посол Латвии Ивита Бурмистра и временный поверенный в делах Литвы Лина Зигмантайте в Великобритании призвали поддерживать Украину до тех пор, пока она не победит в войне Россию.