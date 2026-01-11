Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиМодаПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Одеса На кордоні з Молдовою розвертають без цієї довідки — що потрібно

На кордоні з Молдовою розвертають без цієї довідки — що потрібно

Ua ru
Дата публікації: 11 січня 2026 18:34
В’їзд до Молдови без цього папірця заборонено
Прикордонник перевіряє документи. Фото ілюстративне: Serviciul Vamal al Republicii Moldova

Українських водіїв почали не пускати до Молдови без сертифіката технічного огляду. Вимога діє для всіх автомобілів, незалежно від типу та року випуску.

Які документи тепер обов’язкові на кордоні з Молдовою — розказують Новини.LIVE.

Реклама
Читайте також:

Сертифікат справності авто

Відтепер для перетину кордону з Молдовою потрібен сертифікат технічного огляду автомобіля. Це обов’язковий документ, який підтверджує, що транспортний засіб справний та безпечний для руху. Якщо довідки немає — навіть ідеально справну машину не пропустять.

Сертифікат можна отримати лише після перевірки авто на сертифікованій СТО. Там фахівці оцінюють гальма, світло, вихлопи та інші технічні показники. Без офіційного підтвердження машина вважається непридатною для в’їзду.

Які документи потрібні на кордоні з Молдовою

Окрім техогляду, на кордоні перевірятимуть і стандартні документи:

  • чинний біометричний або закордонний паспорт,
  • посвідчення водія (краще — міжнародного зразка),
  • техпаспорт на авто,
  • "Зелена карта" — міжнародна страховка,
  • оплачена віньєтка — дорожній збір Молдови.

Якщо ви подорожуєте з дитиною, обов’язково мати її паспорт або свідоцтво про народження. У разі поїздки лише з одним із батьків або іншими родичами знадобиться нотаріально завірена згода на виїзд.

Також у Молдові діє суворий контроль на ввезення речей. Заборонено провозити зброю, наркотики, рецептурні ліки без призначення, м’ясні та молочні продукти, мед, саджанці без документів. За порушення — конфіскація товару та штраф.

Нагадаємо, Румунія також посилила вимоги до українських водіїв. Окрім цього, ми повідомляли, хто може не показувати гроші на кордоні у 2026 році.

Одеса Молдова Одеська область Новини Одеси документи виїзд за кордон
Лілія Швець - редактор
Автор:
Лілія Швець
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації