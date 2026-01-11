В’їзд до Молдови без цього папірця заборонено

Прикордонник перевіряє документи. Фото ілюстративне: Serviciul Vamal al Republicii Moldova

Українських водіїв почали не пускати до Молдови без сертифіката технічного огляду. Вимога діє для всіх автомобілів, незалежно від типу та року випуску.

Які документи тепер обов’язкові на кордоні з Молдовою — розказують Новини.LIVE.

Сертифікат справності авто

Відтепер для перетину кордону з Молдовою потрібен сертифікат технічного огляду автомобіля. Це обов’язковий документ, який підтверджує, що транспортний засіб справний та безпечний для руху. Якщо довідки немає — навіть ідеально справну машину не пропустять.

Сертифікат можна отримати лише після перевірки авто на сертифікованій СТО. Там фахівці оцінюють гальма, світло, вихлопи та інші технічні показники. Без офіційного підтвердження машина вважається непридатною для в’їзду.

Які документи потрібні на кордоні з Молдовою

Окрім техогляду, на кордоні перевірятимуть і стандартні документи:

чинний біометричний або закордонний паспорт,

посвідчення водія (краще — міжнародного зразка),

техпаспорт на авто,

"Зелена карта" — міжнародна страховка,

оплачена віньєтка — дорожній збір Молдови.

Якщо ви подорожуєте з дитиною, обов’язково мати її паспорт або свідоцтво про народження. У разі поїздки лише з одним із батьків або іншими родичами знадобиться нотаріально завірена згода на виїзд.

Також у Молдові діє суворий контроль на ввезення речей. Заборонено провозити зброю, наркотики, рецептурні ліки без призначення, м’ясні та молочні продукти, мед, саджанці без документів. За порушення — конфіскація товару та штраф.

Нагадаємо, Румунія також посилила вимоги до українських водіїв. Окрім цього, ми повідомляли, хто може не показувати гроші на кордоні у 2026 році.