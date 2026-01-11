Видео
Главная Одесса На границе с Молдовой разворачивают без этой справки — что нужно

На границе с Молдовой разворачивают без этой справки — что нужно

Ua ru
Дата публикации 11 января 2026 18:34
Въезд в Молдову без этой бумажки запрещен
Пограничник проверяет документы. Фото иллюстративное: Serviciul Vamal al Republicii Moldova

Украинских водителей начали не пускать в Молдову без сертификата технического осмотра. Требование действует для всех автомобилей, независимо от типа и года выпуска.

Какие документы теперь обязательны на границе с Молдовой — рассказывают Новини.LIVE.

Сертификат исправности авто

Отныне для пересечения границы с Молдовой нужен сертификат технического осмотра автомобиля. Это обязательный документ, подтверждающий, что транспортное средство исправно и безопасно для движения. Если справки нет — даже идеально исправную машину не пропустят.

Сертификат можно получить только после проверки авто на сертифицированной СТО. Там специалисты оценивают тормоза, свет, выхлопы и другие технические показатели. Без официального подтверждения машина считается непригодной для въезда.

Какие документы нужны на границе с Молдовой

Кроме техосмотра, на границе будут проверять и стандартные документы:

  • действующий биометрический или заграничный паспорт,
  • водительское удостоверение (лучше — международного образца),
  • техпаспорт на авто,
  • "Зеленая карта" — международная страховка,
  • оплаченная виньетка — дорожный сбор Молдовы.

Если вы путешествуете с ребенком, обязательно иметь его паспорт или свидетельство о рождении. В случае поездки только с одним из родителей или другими родственниками понадобится нотариально заверенное согласие на выезд.

Также в Молдове действует строгий контроль на ввоз вещей. Запрещено провозить оружие, наркотики, рецептурные лекарства без назначения, мясные и молочные продукты, мед, саженцы без документов. За нарушение — конфискация товара и штраф.

Напомним, Румыния также ужесточила требования к украинским водителям. Кроме этого, мы сообщали, кто может не показывать деньги на границе в 2026 году.

Лилия Швец - редактор
Автор:
Лилия Швец
