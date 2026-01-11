Пробки на границе Одесской области 11 января: где самые большие очереди

Выезд за границу — где застряли машины на трассе Одесса-Рени
Утром 11 января на юге Одесской области водители снова столкнулись с пробками на трассе Одесса-Рени и возле пунктов пропуска в Молдову. Самая большая очередь образовалась перед КПП "Паланка", тогда как через "Старокозачье" можно проехать без задержек.
О пробках свидетельствуют данные сервиса Google Maps.
Пробки в направлении Паланки
Худшая ситуация — перед КПП в Паланке. Там автомобили стоят плотной очередью почти на километр, а сама дорога проходит через территорию Нижнеднестровского национального природного парка. На Google Maps участок обозначен красным — это означает сильное замедление трафика.
Очереди на КПП "Старокозачье — Тудора"
Зато пункт "Старокозачье — Тудора" работает спокойно. Там очередей нет, дорога обозначена синим, что указывает на свободное движение. Это может стать удобной альтернативой для тех, кто планирует пересекать границу именно сегодня.
Пробки в направлении Орловки
В Орловке, на паромном пункте пропуска, тоже есть скопление транспорта, хотя не такое масштабное. Частичные задержки наблюдаются и на трассе М-15 в районе Татарбунар и Измаила.
Очереди на КПП "Рени — Джюрджюлешть"
На КПП "Рени — Джюрджюлешть" — неоднозначная ситуация: на выезд из Украины проезд свободный, а вот на въезд образовалась пробка, что тоже отмечено красным цветом на картах.
Напомним, Румыния ужесточила требования к украинским водителям. Также мы писали, какую сумму наличных могут иметь при себе украинцы при пересечении границы в 2026 году.
