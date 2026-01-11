Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыМодаПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Одесса Выезд за границу — где застряли машины на трассе Одесса-Рени

Выезд за границу — где застряли машины на трассе Одесса-Рени

Ua ru
Дата публикации 11 января 2026 09:19
Пробки на границе Одесской области 11 января: где самые большие очереди
Машины в очереди на границе. Фото иллюстративное: Poliţia de Frontieră a Republicii Moldova

Утром 11 января на юге Одесской области водители снова столкнулись с пробками на трассе Одесса-Рени и возле пунктов пропуска в Молдову. Самая большая очередь образовалась перед КПП "Паланка", тогда как через "Старокозачье" можно проехать без задержек.

О пробках свидетельствуют данные сервиса Google Maps.

Реклама
Читайте также:

Пробки в направлении Паланки

Худшая ситуация — перед КПП в Паланке. Там автомобили стоят плотной очередью почти на километр, а сама дорога проходит через территорию Нижнеднестровского национального природного парка. На Google Maps участок обозначен красным — это означает сильное замедление трафика.

Виїзд за кордон — де застрягли автівки на трасі Одеса-Рені - фото 1
Пробки до Паланки. Фото: скриншот с Google Maps

Очереди на КПП "Старокозачье — Тудора"

Зато пункт "Старокозачье — Тудора" работает спокойно. Там очередей нет, дорога обозначена синим, что указывает на свободное движение. Это может стать удобной альтернативой для тех, кто планирует пересекать границу именно сегодня.

Варто сідати за кермо зараз — яка ситуація на трасі Одеса — Рені - фото 2
Дорога к Старокозачьему. Фото: скриншот с Google Maps

Пробки в направлении Орловки

В Орловке, на паромном пункте пропуска, тоже есть скопление транспорта, хотя не такое масштабное. Частичные задержки наблюдаются и на трассе М-15 в районе Татарбунар и Измаила.

Варто сідати за кермо зараз — яка ситуація на трасі Одеса — Рені - фото 3
Дорога к Орловке. Фото: скриншот с Google Maps

Очереди на КПП "Рени — Джюрджюлешть"

На КПП "Рени — Джюрджюлешть" — неоднозначная ситуация: на выезд из Украины проезд свободный, а вот на въезд образовалась пробка, что тоже отмечено красным цветом на картах.

Варто сідати за кермо зараз — яка ситуація на трасі Одеса — Рені - фото 4
Дорога в Рени. Фото: скриншот с Google Maps

Напомним, Румыния ужесточила требования к украинским водителям. Также мы писали, какую сумму наличных могут иметь при себе украинцы при пересечении границы в 2026 году.

Одесса Одесская область пробки Новости Одессы очереди выезд за границу
Лилия Швец - редактор
Автор:
Лилия Швец
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации