Затори на кордоні Одещини 11 січня: де найбільші черги

Виїзд за кордон — де застрягли автівки на трасі Одеса-Рені
Уранці 11 січня на півдні Одеської області водії знову зіткнулися з заторами на трасі Одеса-Рені та біля пунктів пропуску до Молдови. Найбільша черга утворилася перед КПП "Паланка", тоді як через "Старокозаче" можна проїхати без затримок.
Про затори свідчать дані сервісу Google Maps.
Затори у напрямку Паланки
Найгірша ситуація — перед КПП у Паланці. Там автомобілі стоять щільною чергою майже на кілометр, а сама дорога проходить через територію Нижньодністровського національного природного парку. На Google Maps ділянка позначена червоним — це означає сильне уповільнення трафіку.
Черги на КПП "Старокозаче — Тудора"
Натомість пункт "Старокозаче — Тудора" працює спокійно. Там черг немає, дорога позначена синім, що вказує на вільний рух. Це може стати зручною альтернативою для тих, хто планує перетинати кордон саме сьогодні.
Затори у напрямку Орлівки
В Орлівці, на поромному пункті пропуску, теж є скупчення транспорту, хоча не таке масштабне. Часткові затримки спостерігаються й на трасі М-15 в районі Татарбунарів та Ізмаїла.
Черги на КПП "Рені — Джюрджюлешть"
На КПП "Рені — Джюрджюлешть" — неоднозначна ситуація: на виїзд з України проїзд вільний, а от на в'їзд утворився затор, що теж відзначено червоним кольором на картах.
Нагадаємо, Румунія посилила вимоги до українських водіїв. Також ми писали, яку суму готівки можуть мати при собі українці при перетині кордону у 2026 році.
