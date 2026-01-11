Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиМодаПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Одеса Виїзд за кордон — де застрягли автівки на трасі Одеса-Рені

Виїзд за кордон — де застрягли автівки на трасі Одеса-Рені

Ua ru
Дата публікації: 11 січня 2026 09:19
Затори на кордоні Одещини 11 січня: де найбільші черги
Автівки в черзі на кордоні. Фото ілюстративне: Poliţia de Frontieră a Republicii Moldova

Уранці 11 січня на півдні Одеської області водії знову зіткнулися з заторами на трасі Одеса-Рені та біля пунктів пропуску до Молдови. Найбільша черга утворилася перед КПП "Паланка", тоді як через "Старокозаче" можна проїхати без затримок.

Про затори свідчать дані сервісу Google Maps.

Реклама
Читайте також:

Затори у напрямку Паланки

Найгірша ситуація — перед КПП у Паланці. Там автомобілі стоять щільною чергою майже на кілометр, а сама дорога проходить через територію Нижньодністровського національного природного парку. На Google Maps ділянка позначена червоним — це означає сильне уповільнення трафіку.

Виїзд за кордон — де застрягли автівки на трасі Одеса-Рені - фото 1
Затори до Паланки. Фото: скриншот з Google Maps

Черги на КПП "Старокозаче — Тудора"

Натомість пункт "Старокозаче — Тудора" працює спокійно. Там черг немає, дорога позначена синім, що вказує на вільний рух. Це може стати зручною альтернативою для тих, хто планує перетинати кордон саме сьогодні.

Варто сідати за кермо зараз — яка ситуація на трасі Одеса — Рені - фото 2
Дорога до Старокозачого. Фото: скриншот з Google Maps

Затори у напрямку Орлівки

В Орлівці, на поромному пункті пропуску, теж є скупчення транспорту, хоча не таке масштабне. Часткові затримки спостерігаються й на трасі М-15 в районі Татарбунарів та Ізмаїла.

Варто сідати за кермо зараз — яка ситуація на трасі Одеса — Рені - фото 3
Дорога до Орлівки. Фото: скриншот з Google Maps

Черги на КПП "Рені — Джюрджюлешть"

На КПП "Рені — Джюрджюлешть" — неоднозначна ситуація: на виїзд з України проїзд вільний, а от на в'їзд утворився затор, що теж відзначено червоним кольором на картах.

Варто сідати за кермо зараз — яка ситуація на трасі Одеса — Рені - фото 4
Дорога до Рені. Фото: скриншот з Google Maps

Нагадаємо, Румунія посилила вимоги до українських водіїв. Також ми писали, яку суму готівки можуть мати при собі українці при перетині кордону у 2026 році.

Одеса Одеська область затори Новини Одеси черги виїзд за кордон
Лілія Швець - редактор
Автор:
Лілія Швець
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації