Затори на кордоні Одещини 11 січня: де найбільші черги

Автівки в черзі на кордоні. Фото ілюстративне: Poliţia de Frontieră a Republicii Moldova

Уранці 11 січня на півдні Одеської області водії знову зіткнулися з заторами на трасі Одеса-Рені та біля пунктів пропуску до Молдови. Найбільша черга утворилася перед КПП "Паланка", тоді як через "Старокозаче" можна проїхати без затримок.

Про затори свідчать дані сервісу Google Maps.

Реклама

Читайте також:

Затори у напрямку Паланки

Найгірша ситуація — перед КПП у Паланці. Там автомобілі стоять щільною чергою майже на кілометр, а сама дорога проходить через територію Нижньодністровського національного природного парку. На Google Maps ділянка позначена червоним — це означає сильне уповільнення трафіку.

Затори до Паланки. Фото: скриншот з Google Maps

Черги на КПП "Старокозаче — Тудора"

Натомість пункт "Старокозаче — Тудора" працює спокійно. Там черг немає, дорога позначена синім, що вказує на вільний рух. Це може стати зручною альтернативою для тих, хто планує перетинати кордон саме сьогодні.

Дорога до Старокозачого. Фото: скриншот з Google Maps

Затори у напрямку Орлівки

В Орлівці, на поромному пункті пропуску, теж є скупчення транспорту, хоча не таке масштабне. Часткові затримки спостерігаються й на трасі М-15 в районі Татарбунарів та Ізмаїла.

Дорога до Орлівки. Фото: скриншот з Google Maps

Черги на КПП "Рені — Джюрджюлешть"

На КПП "Рені — Джюрджюлешть" — неоднозначна ситуація: на виїзд з України проїзд вільний, а от на в'їзд утворився затор, що теж відзначено червоним кольором на картах.

Дорога до Рені. Фото: скриншот з Google Maps

Нагадаємо, Румунія посилила вимоги до українських водіїв. Також ми писали, яку суму готівки можуть мати при собі українці при перетині кордону у 2026 році.