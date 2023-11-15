На Кульяницькому лимані на Одещині планують розширити курортну зону, — міністр екології

Міністр екології Руслан Стрілець та голова Одеської ОВА Олег Кіпер. Фото: Новини.LIVE

Куяльницький національний природний парк вже найближчим часом може здобути керівника. Наразі розглядаються кандидатури на цю посаду. Окрім цього, розробляється план щодо подальшого розвитку курорту.

Про це журналістам Новини.LIVE під час робочого візиту на Одещину повідомив міністр захисту довкілля та природних ресурсів України Руслан Стрілець.

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За його словами, Куяльник — одна з тих заповідних зон, про яку багато років чули, всі про нього знають, а національного парку не було.

"Я впевнений, що цей національний природний парк може стати не тільки місцем для наукових вишукувань, а й для якісної активізації туристичного потенціалу", — сказав Стрілець.

Проблема обміління лиману

Голова Одеської ОВА Олег Кіпер зазначив, що наразі триває питання щодо відновлення пуску морської води до Куяльницького лиману або упередити його обміління.

"Наразі це питання дуже болюче, адже може змінитися загальний стан водообмінників, є різні думки спеціалістів. Я не спеціаліст в цій сфері, тому треба буде залучити фахівців для ухвалення остаточного рішення. Але зараз головне — зберегти цінність лиману", — наголосив очільник ОВА.

Зазначимо, що до початку повномасштабного вторгнення Куяльницький лиман систематично наповнювався водою з Чорного моря. Проте минулого року через загрозу воєнних дій цього проведено не було.

Нагадаємо, майно санаторію на курорті "Куяльник" Фонд держмайна України (ФДМУ) повернув у державну власність. Воно становить близько одного мільярда гривень.