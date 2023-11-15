На Кульяницком лимане на Одесчине планируют расширить курортную зону, — министр экологии

Министр экологии Руслан Стрелец и глава Одесской ОВА Олег Кипер. Фото: Новини.LIVE

Куяльницкий национальный природный парк уже в ближайшее время может получить руководителя. В настоящее время рассматриваются кандидатуры на этот пост. Кроме этого, разрабатывается план дальнейшего развития курорта.

Об этом журналистам Новини.LIVE во время рабочего визита в Одесскую область сообщил министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Руслан Стрелец.

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По его словам, Куяльник — одна из тех заповедных зон, о которой многие годы слышали, все о нем знают, а национального парка не было.

"Я уверен, что этот национальный природный парк может стать не только местом для научных изысканий, но и для качественной активизации туристического потенциала", — сказал Стрелец.

Проблема обмеления лимана

Председатель Одесской ОВА Олег Кипер отметил, что сейчас идет вопрос о возобновлении пуска морской воды в Куяльницкий лиман или предотвратить его обмеление.

"Пока этот вопрос очень болезненный, ведь может измениться общее состояние водообменников, есть разные мнения специалистов. Я не специалист в этой сфере, поэтому нужно будет привлечь специалистов для принятия окончательного решения. Но сейчас главное — сохранить ценность лимана", — подчеркнул глава ОВА.

К началу полномасштабного вторжения Куяльницкий лиман систематически наполнялся водой из Черного моря. Однако в прошлом году из-за угрозы военных действий этого проведено не было.

Напомним, имущество санатория на курорте "Куяльник" Фонд госимущества Украины (ФГИУ) вернул в государственную собственность. Она составляет около одного миллиарда гривен.