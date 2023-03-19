На Миколаївщині без газопостачання залишаються понад 5 тисяч побутових споживачів

Ворог пошкодив майже 17 тисяч цивільних об’єктів

Станом на 19 березня з початку російського вторгнення на Миколаївщині пошкоджено частково або повністю 16767 цивільних об’єкти. Найбільше постраждали будівлі житлового фонду.

Про це повідомляє Миколаївська ОВА.

Станом на сьогодні кількість пошкоджених будівель складають:

об’єкти житлового фонду — 10946;

медичні заклади — 98;

навчальні заклади — 413;

заклади культури — 192;

об’єкти промислових підприємств — 192;

об’єкти життєзабезпечення: газо — 1388, електро — 1093, водо — 43, теплопостачання — 96;

інші не військові об’єкти — 2306.

Наразі в області тривають роботи з відновлення газо- та електропостачання у населених пунктах, які постраждали внаслідок війни.

Станом на сьогодні без газопостачання всього 5168 споживачів.

"На цей час припинено електропостачання, водопостачання, водовідведення 7 юридичних абонентів Баштанського району — всі населені пункти та побутові споживачі заживлені 100% (інформація уточнюється)", — йдеться у повідомленні.

За чергову добу для ліквідації наслідків російської агресії підрозділи ГУ ДСНС залучались 15 разів для ідентифікації вибухонебезпечних предметів, вилучено 19 ВНП.

Проводиться добровільна евакуація

Станом на 19 березня у закладах тимчасового розміщення Миколаєва перебувають 514 внутрішньо переміщених осіб.

Загалом із Миколаївської області евакуйовано 27791 особу. За напрямками: Миколаїв-Паланка — 8153 особи, Миколаїв-Одеса — 9625 осіб, Миколаїв — інші населені пункти — 3598 осіб.

З Вознесенського району евакуйовано 1240 людей, з Баштанського — 4053 людини, з Миколаївського — 1122 людини.

Нагадаємо, сьогодні в результаті аварії у Миколаєві припинили до 20:00 подачу води.

Фото: Слово і Діло