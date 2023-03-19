На Миколаївщині без газопостачання залишаються понад 5 тисяч побутових споживачів
Станом на 19 березня з початку російського вторгнення на Миколаївщині пошкоджено частково або повністю 16767 цивільних об’єкти. Найбільше постраждали будівлі житлового фонду.
Про це повідомляє Миколаївська ОВА.
-
У Херсонській області окупанти примусово відбирають житло у мирних українців, — Генштаб
-
У мережі з'явилося відео, як російський винищувач намагався збити український Bayraktar
-
У Генштабі розповіли про українські удари по окупантах
-
Путін стрімко стає токсичним для світу та рф, — розвідка України
-
Американський сенатор розповів, чому російський літак збив безпілотник США
-
Одещині вистачить місць для зберігання нового врожаю
-
Весна ще здивує: в яких областях України завтра буде неймовірно тепло
-
У Британії чоловік виявив 400-річні фрески під час ремонту
-
Златан Ібрагімович став рекордсменом Серії А та "Мілану"
-
Стало відомо, коли та де відбудеться прощання із загиблим біологом та військовим Біжаном Шароповим
Станом на сьогодні кількість пошкоджених будівель складають:
- об’єкти житлового фонду — 10946;
- медичні заклади — 98;
- навчальні заклади — 413;
- заклади культури — 192;
- об’єкти промислових підприємств — 192;
- об’єкти життєзабезпечення: газо — 1388, електро — 1093, водо — 43, теплопостачання — 96;
- інші не військові об’єкти — 2306.
Наразі в області тривають роботи з відновлення газо- та електропостачання у населених пунктах, які постраждали внаслідок війни.
Станом на сьогодні без газопостачання всього 5168 споживачів.
"На цей час припинено електропостачання, водопостачання, водовідведення 7 юридичних абонентів Баштанського району — всі населені пункти та побутові споживачі заживлені 100% (інформація уточнюється)", — йдеться у повідомленні.
За чергову добу для ліквідації наслідків російської агресії підрозділи ГУ ДСНС залучались 15 разів для ідентифікації вибухонебезпечних предметів, вилучено 19 ВНП.
Проводиться добровільна евакуація
Станом на 19 березня у закладах тимчасового розміщення Миколаєва перебувають 514 внутрішньо переміщених осіб.
Загалом із Миколаївської області евакуйовано 27791 особу. За напрямками: Миколаїв-Паланка — 8153 особи, Миколаїв-Одеса — 9625 осіб, Миколаїв — інші населені пункти — 3598 осіб.
З Вознесенського району евакуйовано 1240 людей, з Баштанського — 4053 людини, з Миколаївського — 1122 людини.
Нагадаємо, сьогодні в результаті аварії у Миколаєві припинили до 20:00 подачу води.
Фото: Слово і Діло