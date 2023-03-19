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В Николаевской области без газоснабжения остаются более 5 тысяч бытовых потребителей

19 марта 2023 18:15
4349855e-4cc7-4784-c7a5-bcf267c5d400 - Беженар Татьяна
Беженар Татьяна
журналист
В Николаевской области без газоснабжения остаются более 5 тысяч бытовых потребителей
Враг повредил почти 17 тысяч гражданских объектов
4349855e-4cc7-4784-c7a5-bcf267c5d400 - Беженар Татьяна
Беженар Татьяна
журналист

По состоянию на 19 марта с начала российского вторжения в Николаевской области повреждено частично или полностью 16767 гражданских объектов. Больше всего пострадали здания жилищного фонда.

Об этом сообщает Николаевская ОВА.

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По состоянию на сегодняшний день количество поврежденных зданий составляют:

  • объекты жилищного фонда – 10946;
  • медицинские учреждения – 98;
  • учебные заведения – 413;
  • заведения культуры – 192;
  • объекты промышленных предприятий – 192;
  • объекты жизнеобеспечения: газо – 1388, электро – 1093, водо – 43, теплоснабжение – 96;
  • другие не военные объекты – 2306.

В области продолжаются работы по восстановлению газо- и электроснабжения в населенных пунктах, пострадавших в результате войны.

На сегодняшний день без газоснабжения всего 5168 потребителей.

"В настоящее время прекращено электроснабжение, водоснабжение, водоотвод 7 юридических абонентов Баштанского района — все населенные пункты и бытовые потребители заживлены 100% (информация уточняется)", — говорится в сообщении.

За очередные сутки для ликвидации последствий российской агрессии подразделения ГУ ГСЧС привлекались 15 раз для идентификации взрывоопасных предметов, изъято 19 ВНП.

Проводится добровольная эвакуация

По состоянию на 19 марта в заведениях временного размещения Николаева находятся 514 внутренне перемещенных лиц.

Всего из Николаевской области эвакуировано 27791 человек. По направлениям: Николаев-Паланка - 8153 человека, Николаев-Одесса - 9625 человек, Николаев - другие населенные пункты - 3598 человек.

Из Вознесенского района эвакуировано 1240 человек, из Баштанского – 4053 человека, из Николаевского – 1122 человека.

Напомним, сегодня в результате аварии в Николаеве прекратили к 20:00 подачу воды.

Фото: Слово и Дело

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