В Николаевской области без газоснабжения остаются более 5 тысяч бытовых потребителей

Враг повредил почти 17 тысяч гражданских объектов

По состоянию на 19 марта с начала российского вторжения в Николаевской области повреждено частично или полностью 16767 гражданских объектов. Больше всего пострадали здания жилищного фонда.

Об этом сообщает Николаевская ОВА.

По состоянию на сегодняшний день количество поврежденных зданий составляют:

объекты жилищного фонда – 10946;

медицинские учреждения – 98;

учебные заведения – 413;

заведения культуры – 192;

объекты промышленных предприятий – 192;

объекты жизнеобеспечения: газо – 1388, электро – 1093, водо – 43, теплоснабжение – 96;

другие не военные объекты – 2306.

В области продолжаются работы по восстановлению газо- и электроснабжения в населенных пунктах, пострадавших в результате войны.

На сегодняшний день без газоснабжения всего 5168 потребителей.

"В настоящее время прекращено электроснабжение, водоснабжение, водоотвод 7 юридических абонентов Баштанского района — все населенные пункты и бытовые потребители заживлены 100% (информация уточняется)", — говорится в сообщении.

За очередные сутки для ликвидации последствий российской агрессии подразделения ГУ ГСЧС привлекались 15 раз для идентификации взрывоопасных предметов, изъято 19 ВНП.

Проводится добровольная эвакуация

По состоянию на 19 марта в заведениях временного размещения Николаева находятся 514 внутренне перемещенных лиц.

Всего из Николаевской области эвакуировано 27791 человек. По направлениям: Николаев-Паланка - 8153 человека, Николаев-Одесса - 9625 человек, Николаев - другие населенные пункты - 3598 человек.

Из Вознесенского района эвакуировано 1240 человек, из Баштанского – 4053 человека, из Николаевского – 1122 человека.

Напомним, сегодня в результате аварии в Николаеве прекратили к 20:00 подачу воды.

Фото: Слово и Дело