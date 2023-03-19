В Миколаєві відсутнє водопостачання

Відсутність води у кранах пов’язана з аварією в мережі

Подачу води припинено з 9:00 години ранку. Повернути її планують орієнтовно після 20:00 години.

Про це повідомляє МКП "Миколаївводоканал".

Води тимчасово не буде в будинках, що розташовані за адресами:

вулиця Пушкінська — від вулиці Набережна до вулиці Велика Морська;

вулиця Велика Морська — від вулиці Пушкінська до вулиці Садова;

вулиця Садова — від вулиці Велика Морська до вулиці Набережна;

вулиця Набережна — від вулиці Садова до вулиці Пушкінська.

Перебитий водогін

12 квітня через удар російських військ по водогону Дніпро-Миколаїв на території Херсонської області Миколаїв залишився без питної води. В Департаменті житлово-комунального господарства міськради створили онлайн-мапу, на якій вказані пункти розливу технічної та питної води. Дані оновлюють щодня.

В крах з’явилася технічна вода

Згодом водопостачання в Миколаєві відновили, втім у кранах з'явилась технічна вода.Вона не придатна для пиття чи приготування їжі, її можна використовувати лише для побутових потреб.

Нагадаємо, аби не повторити миколаївський сценарій, де обласний центр кілька місяців жив без центрального водопостачання, в Одесі почали думати про альтернативне забезпечення питною водою. Місту допоміг новий побратим — місто Йокогама. Японці надали 33 портативних станції для очищення води, які дозволяють перетворити воду зі звичайного ставка на питну.

Фото:Вісті Черкащини

