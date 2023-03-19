В Николаеве отсутствует водоснабжение

Отсутствие воды в кранах связано с аварией в сети

Подача воды прекращена с 9:00 утра. Вернуть ее планируют ориентировочно после 20 часов.

Об этом сообщает МКП "Николаевводоканал".

Воды временно не будет в домах, расположенных по адресу:

улица Пушкинская — от улицы Набережная до улицы Большая Морская;

улица Большая Морская — от улицы Пушкинская до улицы Садовая;

улица Садовая — от улицы Большая Морская до улицы Набережная;

улица Набережная — от улицы Садовая до улицы Пушкинская.

Перебит водопровод

12 апреля из-за удара российских войск по водопроводу Днепр-Николаев на территории Херсонской области Николаев остался без питьевой воды. В Департаменте жилищно-коммунального хозяйства горсовета создали онлайн-карту, на которой указаны пункты разлива технической и питьевой воды. Данные обновляются каждый день.

В кранах появилась техническая вода

Впоследствии водоснабжение в Николаеве восстановили, впрочем, в кранах появилась техническая вода. Она не пригодна для питья или приготовления пищи, ее можно использовать только для бытовых нужд.

Напомним, чтобы не повторить николаевский сценарий, где областной центр несколько месяцев жил без центрального водоснабжения, в Одессе стали думать об альтернативном снабжении питьевой водой. Городу помог новый побратим — город Йокогама. Японцы предоставили 33 портативных станции для очистки воды, которые позволяют превратить воду из обычного пруда в питьевую.

Фото: Известия Черкасчины