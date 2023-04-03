На Миколаївщині чоловік намагався продати боєприпаси

Йому загрожує позбавлення волі на строк від 3 до 7 років

Прокурори Миколаївської області викрили 34-річного мешканця смт Братське. Його підозрюють у збуті бойових припасів без передбаченого законом дозволу.

Про це повідомляє Миколаївська обласна прокуратура.

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За даними слідства, підозрюваний придбав у невстановленої особи боєприпаси — набої калібру 7,62 та 5,45 мм у загальній кількості понад 100 одиниць, вибухонебезпечний заряд до підствольного гранатомета. Згодом він запропонував продати придбане своєму знайомому за 2000 грн.

"Під час проведення негласних слідчих дій, зловмисника затримано у порядку ст. 208 КПК України. На місці вчинення злочину у чоловіка виявлені боєприпаси та помічені грошові кошти", — йдеться у повідомленні.

Під час санкціонованого судом обшуку за місцем його мешкання виявлено та вилучено майже 100 набоїв 5.45 мм.

Якщо провину чоловіка буде доведено, то йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 7 років.

Нагадаємо, на Одещині прокурори викрили масштабну схему продажу наркотичних речовин. Четверо мешканців Чорноморська налагодили мережу розповсюдження наркотиків та психотропів оптовими та роздрібними партіями на території Одещини та інших регіонів України. Правоохоронці вилучили майже п’ять тисяч згортків з забороненими речовинами.