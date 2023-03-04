Жительница Одесской области планировала продать почти килограмм психотропных веществ

"Бизнесвумен" ждет суд

Одесские правоохранители изъяли у жительницы города Черноморск почти 800 граммов психотропных веществ. Стоимость такого количества незаконного "товара", по приблизительным подсчетам, на "черном рынке" составляет более 500 тысяч гривен.

Об этом сообщает пресс-служба ГУНП в Одесской области.

Сотрудники управления по борьбе с наркопреступностью задержали 22-летнюю девушку в Одессе. Перед тем она как раз получила посылку с веществом весом около 500 граммов, похожим на психотропное вещество ALFA-PVP.

В съемной квартире девушки правоохранители провели обыск, в ходе которого обнаружили еще несколько пакетов с аналогичным содержанием, общим весом около 300 граммов. Также были электронные весы и другие принадлежности для распространения запрещенных веществ.

"Запрещенные вещества жительница области заказывала в Интернете, получала почтой и расфасовывала для дальнейшего сбыта наркозависимым гражданам путем так называемых закладок. Стоимость такого количества психотропов, по ценам "черного рынка", составляет более 500 тысяч гривен. Изъятые полицейские вещества направили на экспертизу для установления их происхождения", — говорится в сообщении.

Какое наказание ждет наркоторговца

Следователи задержали гражданку в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины и сообщили ей о подозрении по ч. 1 ст. 307 Уголовного кодекса, а именно в незаконном приобретении и хранении в целях сбыта психотропных веществ. Это преступление карается лишением свободы на срок от четырех до восьми лет.

Напомним, в Одессе правоохранители задержали распространителя особо опасных наркотических средств и психотропных веществ. Злоумышленнику грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Также одессит распространял амфетамин, Альфа-PVP, каннабис и MDMA через закладки, которые маскировал в скорлупу от грецких орехов. Во время обыска у него изъяли запрещенные вещества более чем на 200 тысяч гривен.