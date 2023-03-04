Жителька Одещини планувала продати майже кілограм психотропних речовин

На "бізнесвумен" чекає суд

Одеські правоохоронці вилучили у жительки міста Чорноморськ майже 800 грамів психотропних речовин. Вартість такої кількості незаконного "товару", за приблизними підрахунками, на "чорному ринку" становить понад 500 тисяч гривень.

Про це повідомляє пресслужба ГУНП в Одеській області.

Співробітники управління боротьби з наркозлочинністю затримали 22-річну дівчину в Одесі. Перед тим вона якраз отримала посилку з речовиною вагою близько 500 грамів, схожою на психотропну речовину ALFA-PVP.

В орендованій квартирі дівчини правоохоронці провели обшук, в ході якого виявили ще кілька пакетів з аналогічним змістом, загальною вагою близько 300 грамів. Також там були електронні ваги та інше приладдя для розповсюдження заборонених речовин.

"Заборонені речовини жителька області замовляла в Інтернеті, отримувала поштою і розфасовувала задля подальшого збуту наркозалежним громадянам шляхом так званих закладок. Вартість такої кількості психотропів, за цінами "чорного ринку", становить понад 500 тисяч гривень. Вилучені речовини поліцейські направили на експертизу для встановлення їх походження", — йдеться в повідомленні.

Яке покарання чекає на наркоторговця

Слідчі затримали громадянку в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України і повідомили їй про підозру за ч. 1 ст. 307 Кримінального кодексу, а саме в незаконному придбанні та зберіганні з метою збуту психотропних речовин. Цей злочин карається позбавленням волі на строк від чотирьох до восьми років.

Нагадаємо, в Одесі правоохоронці затримали розповсюджувача особливо небезпечних наркотичних засобів та психотропних речовин. Зловмиснику загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Також одесит розповсюджував амфетамін, Альфа-PVP, канабіс та MDMA через закладки, які маскував у шкарлупу від волоських горіхів. Під час обшуку у нього вилучили заборонені речовини на понад 200 тисяч гривень.