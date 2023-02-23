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Маскував закладки у горіхи: в Одесі затримали наркодилера

23 лютого 2023 16:20
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
В Одесі затримали наркодилера, який маскував закладки у горіхи
Він може потрапити за ґрати на 10 років
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Одесит розповсюджував амфетамін, "Альфа-PVP", канабіс та MDMA через закладки, які маскував у шкарлупу від волоських горіхів. Під час обшуку у нього вилучили заборонені речовини на понад 200 тисяч гривень.

Про це повідомляє ГУНП в Одеській області. 

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Працював через інтернет 

Зловмисник працював на Інтернет-крамницю з продажу заборонених речовин. Він зберігав "товар" в орендованій квартирі. Саме там він ховав наркотичні речовини у шкарлупу від волоських горіхів. Крім закладок, які він розкидав по місту, зловмисник відправляв замовлення по Україні через пошту. 

Обшуки у наркодилера

Правоохоронці провели невідкладний обшук у помешканні фігуранта, де виявили "Альфа-PVP", амфетамін, MDMA та канабіс. Вилучені заборонені речовини скеровано на проведення експертних досліджень, а їхня орієнтовна вартість за цінами "чорного" ринку становить понад 200 тисяч гривень.

Яке покарання чекає на наркодилера

Наркодилера затримано в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Йому повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів у великих розмірах) Кримінального кодексу України. 

Відповідно до санкції статті за такі дії передбачено покарання у вигляді позбавлення волі строком до десяти років із конфіскацією майна.

Нагадаємо, вісім одеситів заробляли на збуті наркотиків і психотропів близько чотирьох мільйонів гривень на місяць. Вони адміністрували три наркокрамниці в Інтернеті, де пропонували кокаїн, героїн, амфетамін, марки "ЛСД", екстазі та інше. Нині обвинувальний акт стосовно трьох фігурантів скеровано до суду.

Також на Одещині поліцейські нещодавно затримали ще одного наркодилера. В нього вилучили наркотики та психотропи на мільйон гривень.

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