В Одессе задержан наркодилер, маскировавший закладки в орехи

Он может попасть за решетку на 10 лет

Одессит распространял амфетамин, "Альфа-PVP", каннабис и MDMA через закладки, которые маскировал в скорлупу от грецких орехов. Во время обыска у него изъяли запрещенные вещества более чем на 200 тысяч гривен.

Об этом сообщает ГУНП в Одесской области.

Работал через интернет

Злоумышленник работал на Интернет-магазин по продаже запрещенных веществ. Он хранил "товар" в съемной квартире. Там он прятал наркотические вещества в скорлупу от грецких орехов. Кроме закладок, которые он разбрасывал по городу, злоумышленник отправлял заказы по Украине через почту.

Обыски у наркодилера

Правоохранители провели неотложный обыск в доме фигуранта, где обнаружили "Альфа-PVP", амфетамин, MDMA и каннабис. Изъятые запрещенные вещества направлены на проведение экспертных исследований, а их ориентировочная стоимость по ценам "черного" рынка составляет более 200 тысяч гривен.

Какое наказание ждет наркодилера

Наркодилер задержан в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Ему сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 307 (Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов в крупных размерах) Уголовного кодекса Украины.

В соответствии с санкцией статьи за такие действия предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до десяти лет с конфискацией имущества.

Напомним, восемь одесситов зарабатывали на сбыте наркотиков и психотропов около четырех миллионов гривен в месяц. Они администрировали три нарколавки в Интернете, где предлагали кокаин, героин, амфетамин, марки "ЛСД", экстази и прочее. В настоящее время обвинительный акт в отношении трех фигурантов направлен в суд.

Также в Одесской области полицейские недавно задержали еще одного наркодилера. У него изъяли наркотики и психотропы на миллион гривен.