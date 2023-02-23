В Одессе задержан наркодилер, маскировавший закладки в орехи

Маскировал закладки в орехи: в Одессе задержали наркодилера
Одессит распространял амфетамин, "Альфа-PVP", каннабис и MDMA через закладки, которые маскировал в скорлупу от грецких орехов. Во время обыска у него изъяли запрещенные вещества более чем на 200 тысяч гривен.
Об этом сообщает ГУНП в Одесской области.
-
Оползень в Китае: 48 человек пропали без вести
-
В США вынесли одно из первых решений по авторским правам на созданные ИИ изображения
-
На фоне больших потерь ЧВК "Вагнер" прекратила убивать наемников
-
В Израиле ученые нашли свидетельство неудачной операции на мозге 3500 лет назад
-
Бывший сотрудник Хлои Кардашьян подал на нее в суд: что его возмутило
-
Чемпионат по легкой атлетике: одесские спортсмены завоевали четыре медали
-
Чиновников Киевводоканала будут судить за присвоение 2 млн грн: что известно
-
"Война в Украине создала мощную армию и президента. Возможно, слишком мощного Зеленского. Но это хорошо", — Александр Мотыль
-
Коммуналка во время войны: кому и за какую услугу разрешили не платить
-
На Аллее смелости в Киеве открыли табличку в честь премьер-министра Испании
Работал через интернет
Злоумышленник работал на Интернет-магазин по продаже запрещенных веществ. Он хранил "товар" в съемной квартире. Там он прятал наркотические вещества в скорлупу от грецких орехов. Кроме закладок, которые он разбрасывал по городу, злоумышленник отправлял заказы по Украине через почту.
Обыски у наркодилера
Правоохранители провели неотложный обыск в доме фигуранта, где обнаружили "Альфа-PVP", амфетамин, MDMA и каннабис. Изъятые запрещенные вещества направлены на проведение экспертных исследований, а их ориентировочная стоимость по ценам "черного" рынка составляет более 200 тысяч гривен.
Какое наказание ждет наркодилера
Наркодилер задержан в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Ему сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 307 (Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов в крупных размерах) Уголовного кодекса Украины.
В соответствии с санкцией статьи за такие действия предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до десяти лет с конфискацией имущества.
Напомним, восемь одесситов зарабатывали на сбыте наркотиков и психотропов около четырех миллионов гривен в месяц. Они администрировали три нарколавки в Интернете, где предлагали кокаин, героин, амфетамин, марки "ЛСД", экстази и прочее. В настоящее время обвинительный акт в отношении трех фигурантов направлен в суд.
Также в Одесской области полицейские недавно задержали еще одного наркодилера. У него изъяли наркотики и психотропы на миллион гривен.