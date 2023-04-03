В Николаевской области мужчина пытался продать боеприпасы

Ему грозит лишение свободы на срок от 3 до 7 лет

Прокуроры Николаевской области разоблачили 34-летнего жителя пгт Братское. Его подозревают в сбыте боевых запасов без предусмотренного законом разрешения.

Об этом сообщает Николаевская областная прокуратура.

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По данным следствия, подозреваемый приобрел у неустановленного лица боеприпасы — патроны калибра 7,62 и 5,45 мм в общей сложности более 100 единиц, взрывоопасный заряд к подствольному гранатомету. Впоследствии он предложил продать приобретенное своему знакомому за 2000 грн.

"При проведении негласных следственных действий, злоумышленник задержан в порядке ст. 208 УПК Украины. На месте совершения преступления у мужчины обнаружены боеприпасы и замечены денежные средства", — говорится в сообщении.

Во время санкционированного судом обыска по месту его жительства обнаружено и изъято почти 100 патронов 5.45 мм.

Если вина мужчины будет доказана, то ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 7 лет.

Напомним, в Одесской области прокуроры разоблачили масштабную схему продажи наркотических веществ. Четверо жителей Черноморска наладили сеть распространения наркотиков и психотропов оптовыми и розничными партиями на территории Одесской области и других регионов Украины. Правоохранители изъяли около пяти тысяч свертков с запрещенными веществами.