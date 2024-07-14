Мільйонний тендер на Миколаївщині віддали скандальній фірмі

Знак ремонту доріг. Фото ілюстративне: pixabay

В Южноукраїнську, що на Миколаївщині, віддали тендер на понад 10 мільйонів гривень компанії "Дорбуд 777". Вона відома своїми попередніми скандалами та звинуваченнями у завищенні цін і відмиванні грошей.

Про це повідомляє видання "Центр публічних розслідувань".

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Тендер на ремонт доріг

24 червня 2024 року Управління житлово-комунального господарства Южноукраїнської міської ради оголосило тендер на ремонт доріг площею 8,3 тисячі квадратних метрів з бюджетом 10 мільйонів 15 тисяч 780 гривень.

Дані з відкритого аукціону. Фото: скриншот

Аукціон, проведений 2 липня 2024 року через систему публічних закупівель ProZorro, залучив п'ять компаній. Та попри нижчі пропозиції, тендер виграло товариство "Дорбуд 777" з пропозицією у 8 мільйонів 20 тисяч 840,22 гривні.

Дані про учасників аукціону. Фото: скриншот

Як пише видання, ця компанія почала свою діяльність у 2018 році зі статутним капіталом у 1 000 гривень та змінила назву, адресу та керівника у 2019 році.

Скандали з компанією

Товариство "Дорбуд 777" у 2023 році фігурувало у кримінальній справі Подільського районного суду Києва за підозрою у змові з іншими компаніями для завищення цін на ремонтні роботи та відмивання бюджетних коштів.

За даними YouControl, компанія уклала угоди на суму понад 88,8 мільйона гривень упродовж 2022 року, що включали роботи для Служби автомобільних доріг Миколаївської та Одеської областей. Правоохоронці вважають, що компанія діяла у змові з іншими учасниками ринку для штучного завищення цін.

Також Управління житлово-комунального господарства Южноукраїнської міської ради не вперше обирає "Дорбуд 777". У 2021 році укладено договір на ремонт доріг на суму 2 мільйони 497 тисяч 872 гривні, а в березні 2024 року — на 4 мільйони 668 тисяч 270 гривень.

Більше про тендери зі скандальними компаніями

Нагадаємо, в Одеській області активно тривають ремонтні роботи на дорогах. Зокрема, Служба відновлення та розвитку інфраструктури області провела дві великі закупівлі без аукціону, передавши підряди на загальну суму понад два мільярди гривень компанії "Росдорстрой".