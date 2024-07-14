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В Николаевской области десятимиллионный тендер отдали компании с сомнительной репутацией

14 июля 2024 11:38
Лилия Швец - редактор
Лилия Швец
редактор
Миллионный тендер в Николаевской области отдали скандальной фирме
Ремонт дороги знак. Фото иллюстративное: pixabay
Лилия Швец - редактор
Лилия Швец
редактор

В Южноукраинске Николаевской области отдали тендер более чем на 10 миллионов гривен компании "Дорбуд 777". Она известна своими предварительными скандалами и обвинениями в завышении цен и отмывании денег.

Об этом сообщает издание "Центр публичных расследований".

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Тендер на ремонт дорог

24 июня 2024 Управление жилищно-коммунального хозяйства Южноукраинского городского совета объявило тендер на ремонт дорог площадью 8,3 тысячи квадратных метров с бюджетом 10 миллионов 15 тысяч 780 гривен.

Тендер на ремонт дорог
Данные по открытому аукциону. Фото: скриншот

Аукцион, проведенный 2 июля 2024 через систему публичных закупок ProZorro, привлек пять компаний. И, несмотря на более низкие предложения, тендер выиграло общество "Дорбуд 777" с предложением в 8 миллионов 20 тысяч 840,22 гривны.

В Николаевской области десятимиллионный тендер отдали компании с сомнительной репутацией - фото 2
Данные об участниках аукциона. Фото: скриншот

Эта компания начала свою деятельность в 2018 году с уставным капиталом в 1 000 гривен и изменила название, адрес и руководителя в 2019 году.

Скандалы с компанией

Общество "Дорбуд 777" в 2023 году фигурировало по уголовному делу Подольского районного суда Киева по подозрению в сговоре с другими компаниями для завышения цен на ремонтные работы и отмывания бюджетных средств.

По данным YouControl, компания заключила сделки на сумму более 88,8 миллиона гривен в течение 2022 года, включавших работы для Службы автомобильных дорог Николаевской и Одесской областей. Стражи порядка считают, что компания действовала в сговоре с другими участниками рынка для искусственного завышения цен.

Также Управление жилищно-коммунального хозяйства Южноукраинского городского совета не впервые выбирает "Дорбуд 777". В 2021 году заключен договор на ремонт дорог на сумму 2 миллиона 497 тысяч 872 гривны, а в марте 2024 года — на 4 миллиона 668 тысяч 270 гривен.

Больше о тендерах со скандальными компаниями

Напомним, в Одесской области активно продолжаются ремонтные работы на дорогах. В частности, Служба восстановления и развития инфраструктуры области провела две крупные закупки без аукциона, передав подряды на общую сумму более двух миллиардов гривен компании "Росдорстрой".

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