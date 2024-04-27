На Миколаївщині на міні підірвалися двоє чоловіків

Попереджувальний знак. Фото: ДСНС

У Миколаївській області на міні підірвалися двоє чоловіків. Трагедія сталась у Баштанському районі, де раніше велися активні бойові дії.

Про це повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС України в Миколаївській області.

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"У Горохівській громаді Баштанського району мінно-вибухові травми отримали двоє чоловіків 2004 та 2005 р. н. Вибухонебезпечний предмет здетонував, коли громадяни зрушили його з місця", — повідомили у відомстві.

За інформацією ДСНС, інцидент стався у полі за межами населеного пункту. Наразі постраждалі госпіталізовані до лікарні, де їм надається необхідна медична допомога.

Рятувальники вкотре закликали громадян бути обачними та дотримуватись правил безпеки:

Що робити, якщо знайшли вибухонебезпечний, або підозрілий предмет:

Не підходьте та не торкайтеся його.

Відійдіть на безпечну відстань тим шляхом, яким прийшли якмога далі.

Повідомте про знахідку за номерами 101 або 102, вказавши його місце знаходження.

Попередьте по небезпеку людей, що поруч. На деокупованих територіях та тих, що перебували в зоні активних бойових дій будьте вкрай обережними.

Пам'ятайте, що брати до рук, перекочувати, переносити, кидати у багаття, небезпечні знахідки не можна — це небезпечно і несе загрозу травмування, каліцтва, або навіть смерті.

Нагадаємо, на розмінування території України після російської агресії за найскромнішими підрахунками знадобиться близько 10 років. Це за умови, якщо війна закінчиться найближчим часом. У них немає права на помилку, вони перші, хто заходить на звільнені території, і саме від них залежатиме, чи будуть жертви та, чи можна без страху працювати на рідній землі. Вони — це сапери, які щоденно ризикують своїм життям.