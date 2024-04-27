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На Миколаївщині на міні підірвалися двоє чоловіків

27 квітня 2024 14:25
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор
На Миколаївщині на міні підірвалися двоє чоловіків
Попереджувальний знак. Фото: ДСНС
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор

У Миколаївській області на міні підірвалися двоє чоловіків. Трагедія сталась у Баштанському районі, де раніше велися активні бойові дії. 

Про це повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС України в Миколаївській області.

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"У Горохівській громаді Баштанського району мінно-вибухові травми отримали двоє чоловіків 2004 та 2005 р. н. Вибухонебезпечний предмет здетонував, коли громадяни зрушили його з місця", — повідомили у відомстві. 

За інформацією ДСНС, інцидент стався у полі за межами населеного пункту. Наразі постраждалі госпіталізовані до лікарні, де їм надається необхідна медична допомога.

Рятувальники вкотре закликали громадян бути обачними та дотримуватись правил безпеки:

Що робити, якщо знайшли вибухонебезпечний, або підозрілий предмет:

  • Не підходьте та не торкайтеся його.
  • Відійдіть на безпечну відстань тим шляхом, яким прийшли якмога далі. 
  • Повідомте про знахідку за номерами 101 або 102, вказавши його місце знаходження. 
  • Попередьте по небезпеку  людей, що поруч. На деокупованих територіях та тих, що перебували в зоні активних бойових дій будьте вкрай обережними.
  • Пам'ятайте, що брати до рук, перекочувати, переносити, кидати у багаття, небезпечні знахідки не можна — це небезпечно і несе загрозу травмування, каліцтва, або навіть смерті. 

Нагадаємо, на розмінування території України після російської агресії за найскромнішими підрахунками знадобиться близько 10 років. Це за умови, якщо війна закінчиться найближчим часом. У них немає права на помилку, вони перші, хто заходить на звільнені території, і саме від них  залежатиме, чи будуть жертви та, чи можна без страху працювати на рідній землі. Вони — це сапери, які щоденно ризикують своїм життям. 

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