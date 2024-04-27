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На Николаевщине на мине подорвались двое мужчин

27 апреля 2024 14:25
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор
На Николаевщине на мине подорвались двое мужчин
Предупреждающий знак. Фото: ГСЧС
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор

В Николаевской области на мине подорвались двое мужчин. Трагедия произошла в Баштанском районе, где раньше велись активные боевые действия.

Об этом сообщает пресс-служба Главного управления ГСЧС Украины в Николаевской области.

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"В Гороховской громаде Баштанского района минно-взрывные травмы получили двое мужчин 2004 и 2005 г. р. Взрывоопасный предмет сдетонировал, когда граждане сдвинули его с места", — сообщили в ведомстве.

По информации ГСЧС, инцидент произошел в поле за пределами населенного пункта. Пострадавшие госпитализированы в больницу, где им предоставляется необходимая медицинская помощь.

Спасатели еще раз призывали граждан быть осмотрительными и соблюдать правила безопасности:

Что делать, если нашли взрывоопасный или подозрительный предмет:

  • Не подходите и не прикасайтесь к нему.
  • Отойдите на безопасное расстояние тем путем, по которому пришли как можно дальше.
  • Сообщите о находке по номерам 101 или 102, указав его местонахождение.
  • Предупредите по опасности рядом людей. На деоккупированных территориях и находившихся в зоне активных боевых действий будьте крайне осторожны.
  • Помните, что брать в руки, перекатывать, переносить, бросать в костер, опасные находки нельзя — это опасно и несет угрозу травмирования, увечья или даже смерти.

Напомним, на разминирование территории Украины после российской агрессии по самым скромным подсчетам понадобится около 10 лет. Это при условии, что война закончится в ближайшее время. У них нет права на ошибку, они первые, кто заходит на освобожденные территории, и именно от них будет зависеть, будут ли жертвы и можно ли без страха работать на родной земле. Они — саперы, ежедневно рискующие своей жизнью.

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