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На Миколаївщині пролунав гучний вибух

10 липня 2024 15:16
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
Вибухи на Миколаївщині зараз — що відомо
На Миколаївщині пролунали вибухи зараз, 10 липня. Фото: скриншот
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

Жителі Миколаївщини зараз, 10 липня, чули гучний вибух. Наразі у регіоні оголошена повітряна тривога, військові попередили про загрозу обстрілів з літаків тактичної авіації.

Про це повідомляють моніторингові канали. 

Вибухи на Миколаївщині
Повідомлення про вибухи. Фото: скриншот


Військові повідомляли про швидкісну ціль у напрямок регіону. Окупанти підняли у повітря літаки тактичної стратегічної авіації. Зокрема, йшлось про загрозу для Вознесенська. 

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Загроза для Вознесенська
Допис ПС. Фото: скриншот

Де лунає тривога

Наразі сигнал повітряної тривоги охопив територію південних та східних областей України. Сигнал лунає також у тимчасово окупованому Криму та на Луганщині.

На Миколаївщині пролунав гучний вибух - фото 4
Мапа повітряної тривоги. Фото: скриншот

Бомбосховища в Одесі 

Побачити повний перелік сховищ можна за допомогою онлайн-мапи. На ній окремо зазначено близько 200 звичайних укриттів та 135 протирадіаційних бомбосховищ у різних районах міста. Також можна побачити, де є найближчий паркінг.

Під час тривоги всі паркінги міста мають бути відкритими для всіх охочих. Блокувати входи до бомбосховищ заборонено.

Якщо вхід до бомбосховища закритий чи ним неможливо з інших причин користатися, то слід звернутися за розв'язанням цієї проблеми до єдиного центру звернення громадян за номером "15-35". Також можна зателефонувати до поліції або до рятувальних служб.

Нагадаємо, що вибухи лунали в Одесі сьогодні зранку, о 10:43. Військові попереджали, що росіяни здійснили пуски ракет з території тимчасово окупованого Криму. У регіоні наразі триває тривога через загрозу балістики. 

Одеса війна російські війська вибух Миколаїв Миколаївська область повітряна тривога

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