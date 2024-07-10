Вибухи на Миколаївщині зараз — що відомо

На Миколаївщині пролунали вибухи зараз, 10 липня. Фото: скриншот

Жителі Миколаївщини зараз, 10 липня, чули гучний вибух. Наразі у регіоні оголошена повітряна тривога, військові попередили про загрозу обстрілів з літаків тактичної авіації.



Про це повідомляють моніторингові канали.

Повідомлення про вибухи. Фото: скриншот



Військові повідомляли про швидкісну ціль у напрямок регіону. Окупанти підняли у повітря літаки тактичної стратегічної авіації. Зокрема, йшлось про загрозу для Вознесенська.

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Допис ПС. Фото: скриншот

Де лунає тривога

Наразі сигнал повітряної тривоги охопив територію південних та східних областей України. Сигнал лунає також у тимчасово окупованому Криму та на Луганщині.

Мапа повітряної тривоги. Фото: скриншот

Бомбосховища в Одесі

Побачити повний перелік сховищ можна за допомогою онлайн-мапи. На ній окремо зазначено близько 200 звичайних укриттів та 135 протирадіаційних бомбосховищ у різних районах міста. Також можна побачити, де є найближчий паркінг.

Під час тривоги всі паркінги міста мають бути відкритими для всіх охочих. Блокувати входи до бомбосховищ заборонено.

Якщо вхід до бомбосховища закритий чи ним неможливо з інших причин користатися, то слід звернутися за розв'язанням цієї проблеми до єдиного центру звернення громадян за номером "15-35". Також можна зателефонувати до поліції або до рятувальних служб.



Нагадаємо, що вибухи лунали в Одесі сьогодні зранку, о 10:43. Військові попереджали, що росіяни здійснили пуски ракет з території тимчасово окупованого Криму. У регіоні наразі триває тривога через загрозу балістики.