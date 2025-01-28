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На Миколаївщині солдат познущався з дитини — як покарав суд

28 січня 2025 22:05
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор
Солдат отримав 13 років за насильство з дитини
Дівчинка закриває обличчя руками. Фото ілюстративне: PantherMedia/Scanpix
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор

У Миколаївській області мобілізований військовослужбовець залишив місце служби та вчинив тяжкий злочин щодо 11-річної дівчинки. Суд розглянув усі деталі справи та призначив покарання у вигляді тривалого ув’язнення.

Про це Новини.LIVE дізналися з матеріалів Єдиного державного реєстру досудового розслідування.

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Як зазначено в матеріалах справи, 11 червня 2024 року чоловік самовільно залишив військову частину та прибув до села Володимирівка Баштанського району.

Він оселився у житловому будинку місцевої мешканки, де тимчасово проживав. За кілька тижнів, у ніч з 8 на 9 липня 2024 року, військовослужбовець, за даними слідства, вчинив протиправні дії стосовно дитини, яка в цей момент перебувала в його будинку. Обвинувачений скористався тим, що дівчинка була вразливою через свій вік і не могла чинити опір.

На суді чоловік свою провину заперечував і намагався переконати суд у відсутності умислу. Він стверджував, що дівчинка залишалася в будинку за власною ініціативою, а інцидент стався без його свідомої участі. Проте докази, надані слідством, зокрема свідчення постраждалої, повністю підтвердили його провину.

Яке покарання за сексуальне насильство 

Суд визнав мобілізованого винним у порушенні ч. 4 ст. 152 Кримінального кодексу України та призначив йому покарання у вигляді 13 років позбавлення волі. Вирок набрав чинності, а строк відбування покарання рахується з моменту затримання 9 липня 2024 року.

Нагадаємо, на Одещині військовозобов’язаний отримав тюремний строк за ухилення від призову під час мобілізації. Також ми писали, що у Харкові чоловік побив жінку, суд виніс вирок у вигляді штрафу. 

Миколаїв Новини Одеси дитина насильство СЗЧ судові рішення

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