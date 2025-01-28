Солдат получил 13 лет за насилие над ребенком

Девочка закрывает лицо руками. Фото иллюстративное: PantherMedia/Scanpix

В Николаевской области мобилизованный военнослужащий оставил место службы и совершил тяжкое преступление в отношении 11-летней девочки. Суд рассмотрел все детали дела и назначил наказание в виде длительного заключения.

Об этом Новости.LIVE узнали из материалов Единого государственного реестра досудебного расследования.

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Как указано в материалах дела, 11 июня 2024 года мужчина самовольно оставил воинскую часть и прибыл в село Владимировка Баштанского района.

Он поселился в жилом доме местной жительницы, где временно проживал. Через несколько недель, в ночь с 8 на 9 июля 2024 года, военнослужащий, по данным следствия, совершил противоправные действия в отношении ребенка, который в этот момент находился в его доме. Обвиняемый воспользовался тем, что девочка была уязвимой из-за своего возраста и не могла оказать сопротивление.

На суде мужчина свою вину отрицал и пытался убедить суд в отсутствии умысла. Он утверждал, что девочка оставалась в доме по собственной инициативе, а инцидент произошел без его сознательного участия. Однако доказательства, предоставленные следствием, в частности показания пострадавшей, полностью подтвердили его вину.

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Суд признал мобилизованного виновным в нарушении ч. 4 ст. 152 Уголовного кодекса Украины и назначил ему наказание в виде 13 лет лишения свободы. Приговор вступил в силу, а срок отбывания наказания считается с момента задержания 9 июля 2024 года.

Напомним, в Одесской области военнообязанный получил тюремный срок за уклонение от призыва во время мобилизации. Также мы писали, что в Харькове мужчина избил женщину, суд вынес приговор в виде штрафа.