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Вдавав релігійного, а молитви не знав — одесит не хотів служити

26 січня 2025 22:06
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор
Вирок за відмову від мобілізації: три роки ув’язнення
Суддівський молоток на столі. Фото ілюстративне: freepik
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор

На Одещині військовозобов’язаний отримав тюремний строк за ухилення від призову під час мобілізації. Обвинувачений своєї провини не визнав, посилаючись на релігійні переконання. Проте під час засідання з'ясувалося, що він не зміг підтвердити свої знання основ християнства.

Про це Новини.LIVE дізналися з матеріалів Єдиного державного реєстру досудового розслідування.

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Деталі справи

Відомо, що чоловік був визнаний придатним до служби за висновком ВЛК та не мав права на відстрочку. Проте 20 лютого 2024 року він категорично відмовився отримувати повістку для відрядження у військову частину наступного дня. На зазначений час він також не з’явився для відправлення.

На судовому засіданні обвинувачений, намагався виправдати свої дії релігійними переконаннями. Він заявив, що є православним християнином і не може служити в армії через свої вірування. Однак під час допиту судом були виявлені значні невідповідності. На прохання суду обвинувачений не зміг повністю прочитати молитву "Отче наш" або згадати будь-яку іншу молитву. З десяти християнських заповідей він назвав лише дві — "Не вкради" та "Не вбий".

Крім того, чоловік заявив, що регулярно відвідує богослужіння у своїй місцевій церкві, проте не зміг назвати жодного священника, який там править. Його відповіді викликали сумніви у суду щодо щирості заявлених релігійних переконань.

Яке покарання

Суд визнав військовозобов’язаного винним у скоєнні кримінального правопорушення, ухиленні від призову на військову службу під час мобілізації. Йому призначено покарання у вигляді трьох років позбавлення волі. Чоловіка було взято під варту в залі суду, а період попереднього утримання зараховано у строк відбуття покарання.

Нагадаємо, у Львові військовий вкрав сто метрів кабелю. Також ми писали, що в  Одесі чоловік підробив військовий квиток, але попався, коли розпивав алкоголь в парку. 

Одеса Одеська область Новини Одеси мобілізація військовозобов'язані судові рішення

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