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Притворялся религиозным — одессит не хотел служить

26 января 2025 22:06
Лилия Швец - редактор
Лилия Швец
редактор
Приговор за отказ от мобилизации: три года тюрьмы
Судейский молоток на столе. Фото иллюстративное: freepik
Лилия Швец - редактор
Лилия Швец
редактор

На Одесчине военнообязанный получил тюремный срок за уклонение от призыва по мобилизации. Обвиняемый своей вины не признал, ссылаясь на религиозные убеждения. Однако во время заседания выяснилось, что он не смог подтвердить свои знания основ христианства.

Об этом Новини.LIVE узнали из материалов Единого государственного реестра досудебного расследования.

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Детали дела

Известно, что мужчина был признан годным к службе по заключению ВВК и не имел права на отсрочку. Однако 20 февраля 2024 года он категорически отказался получать повестку для командировки в воинскую часть на следующий день. На указанное время он также не явился для отправки.

На судебном заседании обвиняемый, пытался оправдать свои действия религиозными убеждениями. Он заявил, что является православным христианином и не может служить в армии из-за своих верований. Однако во время допроса судом были выявлены значительные несоответствия. По просьбе суда обвиняемый не смог полностью прочитать молитву "Отче наш" или вспомнить любую другую молитву. Из десяти христианских заповедей он назвал лишь две — "Не укради" и "Не убей".

Кроме того, мужчина заявил, что регулярно посещает богослужения в своей местной церкви, однако не смог назвать ни одного священника, который там правит. Его ответы вызвали сомнения у суда относительно искренности заявленных религиозных убеждений.

Какое наказание

Суд признал военнообязанного виновным в совершении уголовного правонарушения, уклонении от призыва на военную службу по мобилизации. Ему назначено наказание в виде трех лет лишения свободы. Мужчина был взят под стражу в зале суда, а период предварительного содержания засчитан в срок отбытия наказания.

Напомним, во Львове военный украл сто метров кабеля. Также мы писали, что в Одессе мужчина подделал военный билет, но попался, когда распивал алкоголь в парке.

Одесса Одесская область Новости Одессы мобилизация военнообязанные судебные решения

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