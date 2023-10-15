На минулому тижні на Одещині народилося понад 200 дітей: деталі

Новонароджені діти. Фото ілюстративне. Фото: google

На Одещині народилось 206 маленьких українців. Така статистика за минулий тиждень з 9 по 15 жовтня. Хлопчиків як і минулого тижня народилось на 12 більше.

Про це повідомив у своєму телеграм-каналі очільник ОВА Олег Кіпер

Читайте також:

"За минулий тиждень в Одеській області народилося 206 дітей, з них 109 хлопчиків та 97 дівчинок. Вітаємо батьків та бажаємо здоров’я нашим маленьким українцям і україночкам. Наші діти - наше майбутнє!", — йдеться у повідомленні.

Зазначимо, що минулого тижня на Одещині народилось 216 маленьких українців. З них 114 хлопчиків і 102 дівчинки.

Обов’язкові щеплення роблять з першого дня життя

Щеплення проти гепатиту В роблять у пологовому будинку в першу добу після народження;

щеплення проти туберкульозу роблять на 3–5 добу життя дитини;

у 2 місяці дитина отримує друге щеплення проти гепатиту В;

у 2 місяці роблять першу вакцинацію проти кашлюка, дифтерії, правця, поліомієліту, Хіб-інфекції;

у 4 місяці роблять другу вакцинацію проти кашлюка, дифтерії, правця, поліомієліту, Хіб-інфекції;

у 6 місяців роблять третю вакцинацію проти кашлюка, дифтерії, правця, поліомієліту, гепатиту В;

у 12 місяців роблять щеплення проти кору, паротиту, краснухи (перша доза) та ревакцинацію проти Хіб-інфекції;

у 18 місяців роблять першу планову ревакцинацію проти кашлюка, дифтерії, правця, поліомієліту;

у 6 років роблять щеплення проти кору, паротиту, краснухи (друга доза) та ревакцинацію проти дифтерії, правця, поліомієліту;

у 14 років роблять ревакцинацію проти поліомієліту;

у 16 років роблять ревакцинацію проти дифтерії, правця;

надалі, з 26 років, кожні 10 років роблять ревакцинацію проти дифтерії, правця.

Нагадаємо, ми писали, що на Одещині спостерігається різке зменшення кількості усиновлень дітей. За період січень-серпень 2023 року область опустилася на 8 місце в Україні за кількістю прийнятих дітей у нові родини. До цього наш регіон був беззаперечним лідером трьох останніх років.