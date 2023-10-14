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Діти в очікуванні: Одещина втрачає лідерство в Україні за кількістю усиновлень

14 жовтня 2023 15:30
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор
Діти в очікуванні: Одещина втрачає лідерство в Україні за кількістю усиновлень
Батьки з дитиною. Фото ілюстративне: Google
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор

На Одещині спостерігається різке зменшення кількості усиновлень дітей. За період січень-серпень 2023 року область опустилася на 8 місце в Україні за кількістю прийнятих дітей у нові родини. До цього наш регіон був  беззаперечним  лідером трьох останніх років.

Про це Новини.LIVE дізнались з "Опендатабот".

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Упродовж зазначеного періоду на Одещині усиновлено лише 26 дітей, що становить 5% від загальної кількості усиновлень в країні.

Першість минулих років

Раніше Одещина займала провідну позицію у кількості усиновлень. У 2020 році тут знайшли нові родини 133 дитини, у 2021 році — 143 дитини, та у 2022 році — 98 дітей. Проте цей показник раптово знизився у 2023 році, що стало помітним тенденцією в області.

Усиновлення в Україні

Загалом в Україні за січень-серпень 2023 року усиновлено 546 дітей, що на 14% більше, ніж за відповідний період минулого року. Найбільше усиновлень відбулося в Житомирській області — 48 дітей (9%), на другому місці — Дніпропетровська область з 44 усиновленими дітьми (8%), а на третьому — Київ з 40 дітьми (7%).

Нагадаємо, в Одеській області стали менше забирати дітей з дитбудинків. Порівняно з минулим роком, активність усиновлення впала майже втричі.

Також ми писали, що Одеська область серед лідерів у рейтингу України за кількістю відкритих шкіл в очному форматі. У регіоні за парти цьогоріч сіли учні 573 шкіл.

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