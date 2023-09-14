В Одесі з’явилась нова можливість для учнів, що навчаються за кордоном

Дистанційне навчання. Фото: google

Батьки учнів одеських шкіл, які одночасно здобувають освіту в закордонній школі, скоро отримають можливість перевести своїх дітей на навчання до визначених закладів, що підтримують українознавчий компонент в навчальному процесі. Ця ініціатива створена з метою сприяти підтримці зв'язків учнів зі своєю батьківщиною та українською освітою.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила директорка Департаменту освіти та науки Одеської міської ради Олена Буйневич.

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Департамент освіти вже визначив школи, які готові прийняти таких учнів, і керівники отримали орієнтовну форму заяви для цього процесу. Щоб перевести дитину батьки повинні подати дві заяви: на відрахування зі школи, де навчається дитина зараз, і на зарахування до обраного закладу.

Важливо долучити до цих документів довідку про те, що дитина дійсно навчається за кордоном у відповідному класі. Документи слід надіслати електронною поштою до школи, у якій дитина навчається зараз. Адміністрація шкіл забезпечить передачу необхідних документів в інші заклади освіти.

"Дитину, у разі прийняття батьками такого рішення, відрахують з її школи і зарахують до визначеної. Інакше не можна. Місце збережемо до кінця війни. Рішення про перехід виключно добровільне. Змушувати нікого не будуть. Це можливість зберегти звʼязки з українською освітою, а не повинність. Діти дійсно занадто перевантажені при навчанні у двох країнах одночасно", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, станом на сьогодні одна з найбільших проблем для одеських школярів — брак друкованих підручників. Найгірша ситуація у 5-6 класах.