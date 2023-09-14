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В Одессе появилась новая возможность для учащихся за границей

14 сентября 2023 14:20
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
В Одессе появилась новая возможность для учащихся за границей
Дистанционное обучение. Фото: google
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Родители учащихся одесских школ, одновременно получающих образование в зарубежной школе, скоро получат возможность перевести своих детей на обучение в определенные заведения, поддерживающие украиноведческий компонент в учебном процессе. Эта инициатива создана с целью содействия поддержанию связей учащихся со своим отечеством и украинским образованием.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила директор Департамента образования и науки Одесского городского совета Елена Буйневич.

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Департамент образования уже определил школы, готовые принять таких учеников, и руководители получили ориентировочную форму заявления для этого процесса. Чтобы перевести ребенка, родители должны подать два заявления: на отчисления из школы, где учится ребенок сейчас, и на зачисление в выбранное заведение.

Важно приобщить к этим документам справку о том, что ребенок действительно учится за границей в соответствующем классе. Документы следует послать по электронной почте в школу, в которой ребенок учится сейчас. Администрация школ обеспечит передачу необходимых документов в другие учебные заведения.

"Ребенка, в случае принятия родителями такого решения, отчислят из его школы и отнесут к определенному. Иначе нельзя. Место сохраним до конца войны. Решение о переходе исключительно добровольное. Заставлять никого не будут. Это возможность сохранить связи с украинским образованием, а не повинность. Дети действительно слишком перегружены при обучении в двух странах одновременно", — говорится в сообщении.

Напомним, по состоянию на сегодняшний день одна из самых больших проблем для одесских школьников — нехватка печатных учебников. Худшая ситуация в 5-6 классах.

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